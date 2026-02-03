Orbán Viktor ezt mondta a váratlan hóesésről - Videó

Ahogy azt előre megmondták a meteorológusok kedden reggel el kezdett havazni és csak az esti órákban változott meg az időjárás, bár akkor is csak egyes helyeken havas esőre váltott. A havazás és az ismételten kialakult hóhelyzet miatt a főváros megint elesett, s több baleset is bekövetkezett az utakon.

Orbán Viktor éppen az országjárást végzi a választások előtt, két nap alatt négy városban is megfordult. Percekkel korábban a közösségi oldalán árulta el véleményét a havazásról.

Nem akaszt meg bennünket, mert nekünk csak Komáromig kell eljutnunk ma és Oroszlányba.

- mondta Orbán Viktor, aki egy videóban foglalta össze a mozgalmas napját.

Úton-útfélen, barátokkal, veletek!

- fűzte hozzá a kormányfő.