Orbán Viktor ezt mondta a váratlan hóesésről - Videó

Orbán Viktor ezt mondta a váratlan hóesésről

oroszlány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 21:17
Ilyen volt Orbán Viktor keddi napja.
Ahogy azt előre megmondták a meteorológusok kedden reggel el kezdett havazni és csak az esti órákban változott meg az időjárás, bár akkor is csak egyes helyeken havas esőre váltott. A havazás és az ismételten kialakult hóhelyzet miatt a főváros megint elesett, s több baleset is bekövetkezett az utakon. 

Orbán Viktor éppen az országjárást végzi a választások előtt, két nap alatt négy városban is megfordult. Percekkel korábban a közösségi oldalán árulta el véleményét a havazásról. 

Nem akaszt meg bennünket, mert nekünk csak Komáromig kell eljutnunk ma és Oroszlányba.

- mondta Orbán Viktor, aki egy videóban foglalta össze a mozgalmas napját. 

Úton-útfélen, barátokkal, veletek!

- fűzte hozzá a kormányfő. 

 

