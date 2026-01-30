Most jött a bejelentés: lehűléssel jön az újabb havazás, ebből nincs kiút

Az időjárás előrejelzések szerint jobb, ha felkészülünk az újabb havazásra. Borús, hűvös napok jönnek!
Pénteken borult ég és magas páratartalom jellemzi az időjárást. Időnként szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél fokozatosan felerősödik, miközben a csúcshőmérséklet továbbra is 5-6 fok közelében marad.
Szombaton túlnyomóan felhős, helyenként borongós égboltra van kilátás. A szitálást egyre inkább hószállingózás, kisebb havazás válthatja fel. Az északi irányból érkező, egyre erősebb szél hidegebb levegőt hoz, így délutánra már csak plusz 1 és plusz 3 fok közötti értékek várhatók.
Vasárnap északkelet felől szakadozik a felhőzet, többfelé napos idő alakulhat ki, ugyanakkor a délnyugati országrészben borult maradhat az ég, ahol helyenként újabb hószállingózás sem kizárt. A hőmérséklet 0 fok környékére csökken - írja a Köpönyeg.
