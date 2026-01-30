Most jött a bejelentés: lehűléssel jön az újabb havazás, ebből nincs kiút

Az időjárás előrejelzések szerint jobb, ha felkészülünk az újabb havazásra. Borús, hűvös napok jönnek!

Megint jön a havazás és a lehűlés! / Fotó: Unsplash

Mikor jön a havazás?

Pénteken borult ég és magas páratartalom jellemzi az időjárást. Időnként szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél fokozatosan felerősödik, miközben a csúcshőmérséklet továbbra is 5-6 fok közelében marad.

Szombaton túlnyomóan felhős, helyenként borongós égboltra van kilátás. A szitálást egyre inkább hószállingózás, kisebb havazás válthatja fel. Az északi irányból érkező, egyre erősebb szél hidegebb levegőt hoz, így délutánra már csak plusz 1 és plusz 3 fok közötti értékek várhatók.

Vasárnap északkelet felől szakadozik a felhőzet, többfelé napos idő alakulhat ki, ugyanakkor a délnyugati országrészben borult maradhat az ég, ahol helyenként újabb hószállingózás sem kizárt. A hőmérséklet 0 fok környékére csökken - írja a Köpönyeg.