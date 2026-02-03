Márciusra halasztják a holdmissziót - nagy hibát fedezett fel a NASA

A NASA bejelentette, hogy márciusban indítja útnak új holdrakétáját, miután egy teszt során üzemanyag-szivárgásokra bukkantak. Ezzel a holdmisszió tervezett februári indítása ismét tolódik.

Egy hiba miatt halasztja a holdmissziót a NASA. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

Ismét halasztja a NASA holdmissziót, ezúttal akár több mint egy hónappal is

Az űrügynökség egy közleményben azt írta, hogy az indítás halasztása lehetővé teszi a csapatok számára, hogy áttekintsék az adatokat és egy második főpróbát tartsanak a repülési teszt előtt.

A szivárgások a Kennedy Űrközpontban hétfőn tartott, egész napos üzemanyag-feltöltési művelet kezdete után jelentkeztek, és kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy mikor indulhatnak biztonságosan útnak az űrhajósok.

A NASA azt közölte, hogy a kiválasztott négy űrhajós kikerül a közel két hetes karanténból, és körülbelül két héttel a Hold körüli utazás következő indítási időszaka előtt ismét karanténba kerülnek majd.

Hivatalos időpontot egyelőre nem tűztek ki, az űrügynökség csapatainak először teljes mértékben át kell tekinteniük a teszt adatait, orvosolniuk kell az egyes problémákat, és vissza kell térniük a próbákhoz.

Üzemanyag hiba miatt nem indulhat útnak a rakéta

Az indítóirányítók hely idő szerint hétfőn délben kezdték meg a 98 méteres rakéta szuperhideg hidrogénnel és oxigénnel való feltöltését. Több mint 2,6 millió liter hidrogént kellett a tartályokba tölteni, és több órán át a fedélzeten maradni, utánozva egy valódi visszaszámlálás utolsó szakaszát. A rakéta alja közelében azonban gyorsan felhalmozódott a felesleges hidrogén.

A töltést legalább kétszer leállították, miközben az indítócsapat a 2022-es Űrindító Rendszer (Space Launch System) visszaszámlálása során kidolgozott technikákkal próbálta megkerülni a problémát.

A NASA a közleményében azt is megjegyezte, hogy a teszt során késedelmek adódtak a lezárási műveletek során, valamint ismétlődő hangkimaradások jelentkeztek a földi személyzet kommunikációjában - írta az AP News.