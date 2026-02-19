Újabb havazás és fogvacoktátó hideg, ez vár ránk a követőző napokban

Nagyon úgy fest, hogy még egy darabig marad a nyakunkon a zord tél, még ha a lelkünk már a tavaszba is vágyik. Fagypont alatti hőmérséklet, havazás és hóátfúvásra is fel kell készülnünk országszerte.

Még lehet egy kis havazásra számítani / Fotó: Pexels

Csütörtök: Erősen felhős, borongós idő várható, és sokfelé jelentős mennyiségű csapadék érkezik. Az ország nagy részén eső eshet, ugyanakkor az Északi-középhegységben, estétől pedig északnyugaton is havazás valószínű. Délutánra megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délelőtt még 6 fok körül alakul, majd kora estére 1 fok közelébe csökken.

Péntek: A hajnali, reggeli órákban egyre több helyen válthat a csapadékforma, így több helyen számíthatunk havazásra. Napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, miközben a szél többfelé viharossá fokozódhat, ami a magasabban fekvő tájakon hófúvást is okozhat. A hőmérséklet nagyjából 2-3 fok körül tetőzik.

Szombat: Hosszabb napos időszakok ígérkeznek, majd a nap második felében ismét megnövekszik a felhőzet, estétől pedig vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. Reggel országszerte fagypont alatti értékekre készülhetünk, délután pedig mindössze 2 fok köré melegszik a levegő.

Vasárnap: Többnyire erősen felhős lesz az ég, de délután átmenetileg hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A nap elején elszórtan vegyes csapadék jelentkezhet. A nyugati irányú szél élénk, időnként erős marad. A délutáni órákban 2 és 8 fok közötti maximumok valószínűek - írj a Köpönyeg.