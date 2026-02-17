Megtudtuk, mikor érkezik a következő havazás, itt vannak a részletek

Hétfőn, ahogyan azt előre megmondták a meteorológusok, ismét beköszöntek a mínuszok. A hőmérséklet pedig nem fog kegyelmezni számunkra a következő napokban sem, hiszen hol plusz, hol pedig mínuszokat mérhetünk majd. Sőt a hidegre való tekintettél elérő láthatóan még egy újabb havazás is benézhet az országban.

Csütörtökön lehetséges havazás / Fotó: Pexels

Csütörtökön érkezhet az újabb havazás

Kedd: Kezdetben többnyire felhős, borús idő valószínű vegyes halmazállapotú csapadékkal, majd északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. A csúcshőmérséklet +6 fok közelében alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lesz.

Szerda: Hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, északnyugat felől felhőátvonulásokkal. Csapadék nem ígérkezik. A légmozgás eleinte északnyugati, majd délnyugati irányból élénkül meg. A délutáni maximum továbbra is 6 fok körül marad.

Csütörtök: Délnyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, és egyre több helyen alakul ki eső, estétől északon havas eső, vagy hó is vegyülhet hozzá. A déli szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig 10 fok fölé emelkedik - írja a Köpönyeg.

Péntek: A nap első felében az esőt többfelé havas eső, havazás válthatja fel, majd később megszűnik a csapadék. Az északnyugatira forduló szél ismét feltámad. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak +3 fok körüli értékeket mérhetünk.

„Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki” - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel.



