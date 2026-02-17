Perceink vannak hátra: durva, ami ezt a két vármegyét eléri

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 06:35
Jobb lesz odafigyelni az utakon!

Érdemes lesz óvatosan közlekedni a mai napon, ugyanis elsőfokú, az az citromsárga riasztást adtak ki az ónos eső miatt.

Riasztást adtak ki az ónos eső miatt

A HungaroMet oldala Zala, Baranya és Somogy vármegyékre elsőfokú riasztást adott ki az ónos eső miatt. Ezeken a területeken enyhe ónos esőre vagy szitálásra lehet számítani, pár tized miliméter csapadékkal, ami miatt érdemes lesz kiemelt óvatossággal közlekedni az utakon. Mindeközben délkelet, kelet felé helyeződik az a gyengülő csapadékzóna, amely a középső országrészben és északon hószállingózást, átmeneti havazást okozhat.

 

