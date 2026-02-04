Heves havazás csapott le a szigetországra: eddig 35 halálos áldozatot követelt

Országszerte eddig 35 halálesetet okozott az elmúlt két hétben Észak-Japánt sújtó heves havazás. Ezek közt szerepelnek hirtelen szívrohamok, valamint hólapátolás közben elcsúszott emberek is.
Eddig 15 prefektúrát érintett a havazás, miközben a legjobban sújtott területeken felhalmozódott hó mennyisége a becslések szerint elérte a 2 métert. A legtöbb, 12 havazáshoz kapcsolódó halálesetet Niigata prefektúrában jelentették. Ezek között volt egy 50 év körüli férfit is, akit január 21-én Uonuma városában, a háza tetején találták meg összeesve. Nagaoka városában egy 70 év körüli férfit láttak a háza előtt összeesni, akit kórházba szállítottak, de az életét már nem tudták megmenteni. Feltételezhetően hótakarítás közben zuhant le a tetőről.
Minoru Kihara, a kabinet főtitkára újabb figyelmeztetés adott ki, miszerint annak ellenére, hogy az időjárás melegszik, nagyobb veszély leselkedhet a lakosságra, mivel a hó olvadni kezd, ami földcsuszamlásokat és csúszós felületeket okozhat.
Különböző munkacsoportokat hoztak létre a Niigatában és a környező régiókban a január 20-án kezdődött heves havazás kezelésére. Mindeközben az Akita prefektúrában hét, a Jamagata prefektúrában pedig öt havazáshoz köthető halálesetet jelentettek. Országszerte 393 sérült van, köztük 126 súlyos, közülük 42 Niigatában.
A heves havazás oka egyelőre nem ismert, de az előrejelzések szerint a következő hétvége még több havat zúdít Japánra - írta az AP News.
