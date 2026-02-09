Szirénák zúgtak Hajdúhadházán: 160 egyenruhás csapott le a városban

Több mint 160 hatósági személy jelent meg Hajdúhadházán február 5-én hajnalban, egy összehangolt bűnügyi, közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzés folyamán. A hajdú-bihari rendőrökön kívül a Román Határrendőrség, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szakemberei is csatlakoztak az akcióhoz.

Az egyenruhások az egész napos ellenőrzés során 36 főt állítottak elő, ebből 20 embert körözés alapján, nyolcat bűncselekmény gyanúja, további négyet pedig mintavétel miatt.

A rendőrök az egész napos akció során több mint 1500 főt igazoltattak, több száz gépkocsit állítottak meg, 1308 esetben alkalmaztak alkoholszondát és különböző közlekedési jogsértések miatt 70 esetben jártak el.

Pozitívum, hogy egy járművezetőnél sem merült fel az ittasság gyanúja. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a közeljövőben is terveznek hasonló jellegű ellenőrzéseket, írja a police.hu