Könnyű volt a lebukás: garázsában tartotta a kábítószert és a csempészárut a férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 09:43
A rendőrök több kiló dohányt és szárított növényt foglaltak le.
Nagy mennyiségű csempészcigarettát és vágott dohányt, valamint kábítószert találtak egy 52 éves Bács-Kiskun vármegyei férfi garázsában a pénzügyőrök, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a pénzügyőrök közterületen végeztek ellenőrzést, amikor egy garázssoron észrevettek egy férfit, aki a járőrautó láttán azonnal kocsiba pattant és elhajtott. A NAV munkatársai a következő utcasarkon megállították a járművet, a sofőrt pedig visszakísérték a garázshoz.

Az épület padlóján fekete szemeteszsákokban több mint 22 kilogramm vágott dohány és 5245 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta hevert, de találtak ott mintegy 900 gramm kábítószergyanús port és 4 kilogramm szárított növényi törmeléket is.

A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit előállították, a kábítószert pedig lefoglalták.

A NAV költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indított eljárást 

- áll a közleményben.

 

