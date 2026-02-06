Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség kábítószer-kereskedelem gyanújával körözi az egykori villalakót. VV Frenki ügyében azóta újabb fejlemény történt.

VV Frenki drogügybe keveredett

A hatóságok február 3-án adták ki a körözést VV Frenki ellen. A ValóVilág egykori szereplője most a közösségi oldalán tett közzé hosszú posztot, amit egy idézettel kezdett: "Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek!)

Megszólalt a drog miatt körözött VV Frenki: A kislányom tejfogát is elvitték!

"Az elmúlt évek olyan lelki és érzelmi terhet róttak rám és a családomra, amely mélyen és maradandóan rányomta a bélyegét az életünkre. Az elmúlt jó néhány év, majdnem több, mint egy évtizeddel ezelőtti Ausztriai ügyből folytattak ellenem Magyarországon büntetőeljárást kábítószer kereskedelem miatt. A sajtóban megjelent hír igaz: Ebből az ügyből kifolyólag elfogatóparancsot adtak ki ellenem. Ennek ellenére határozottan kijelentem, mint ahogy az egész büntetőeljárás alatt hangsúlyoztam: ártatlan vagyok" - kezdte közösségi oldalán Frenki, hozzátéve: úgy véli, a tárgyalás során egyetlen ügydöntő bizonyítékot sem tudtak felmutatni a hatóságok.

Ezt követően felelevenítette, miként keveredett bele abba az ügybe, ami miatt most a hatóságok keresik.

"Az egész ügy Ausztriában kezdődött 2014-ben. Én ebben az időszakban Ausztriában dolgoztam egy nagy építőipari cégnél. Itt megismerkedtem két úgyszintén magyar férfivel, Sz. Péterrel és V. Csabával, akik úgyszintén kint éltek. Elkezdtek haverkodni velem. Elmentünk kint néhányszor szórakozni, de a kapcsolat barátságságnak természetesen nem mondható. Egy pár alkalom után az egyik bulizós este során rákérdeztek, hogy lenne e kedvem egy kis "másodálláshoz", konkrétan füvet akartak velem csempésztetni. Először azt hittem hülyéskednek, de miután közölték, hogy ezt teljesen komolyan gondolják, kinevettem őket és határozottan elzárkóztam ettől az ötlettől, mondtam nekik, hogy van egy óvodáskorú kislányom, és nem tudnék nélküle élni... ráadásul olyan bagatel összeget kínáltak érte, amire szintén nevetve mondtam, hogy a havi fizetésem sokszorosa tiszta munkával a felkínált összegnek és így legalább nyugodtan alhatok. Nem kockázatnék... Ezzel a beszélgetés le is zárult" - magyarázta. Évekkel később jelentkezett nála a rendőrség, miután a két férfit elfogták.

A kislányom tejfogait el is vitték, amit bevizsgálás után visszakaptam. Ekkor tudtam meg, hogy az a két úrnak nem mondható ember a saját eljárásuk során, hogy a saját irhájukat mentsék össze-vissza hazudoztak, mindenféle történetet kitaláltak és az egyik történetük szerint én voltam a futár.

Frenki ezt követően leírta: elítélték, és meg is jelent Szombathelyen, itt kellett volna ugyanis leülnie a büntetését. A történet azonban ezzel nem ért véget: Frenki ugyanis eközben perújítást kést Spanyolországban, ami miatt a börtönben közölték: amíg az le nem zárul, úgy mond szabad ember. Második alkalommal pedig tavaly augusztus 14-én kellett volna börtönbe vonulnia, ekkor azonban egy késelés miatt kórházba került. Ahogy írja, ő azóta várta az újabb "behívót", ami azonban nem érkezett meg.