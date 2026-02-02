Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lengyelországban mínusz 28 fokot mértek, több ezer háztartásban nincs fűtés

lengyelország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 19:40
fűtésfagy
Lengyelországban az utóbbi napok a leghidegebbek eddig az idei télen. A fűtés hiánya óriási problémát okoz!
Bors
A szerző cikkei

Lengyelországban a fagyos időben mintegy 3500 háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül - közölte hétfőn Piotr Blaszczyk, a kormányzati biztonsági központ (RCB) szóvivője. Egy hőerőmű meghibásodása miatt pedig akadozik a fűtés Gdansk és Sopot tengermelléki városokban.

Fagyok tombolnak Lengyelországban, sok helyen nincs fűtés
Fagyok tombolnak Lengyelországban, sok helyen nincs fűtés (Fotó, illusztráció: 123RF)

Lengyelországban brutális idő tombol, a fűtési zavarok még tartanak

Lengyelországban az utóbbi napok a leghidegebbek eddig az idei télen, hétfőre virradóan több helyen mínusz 28 Celsius-fokot mértek, és a hőmérséklet napközben is mínusz 19 és mínusz 13 fok között mozgott.

Az RCB szóvivője közölte: az időjárási viszonyok miatt jelenleg 3500 háztartás van áramszolgáltatás nélkül. Megerősítette továbbá: az utóbbi 24 órában három ember halt meg kihűlés következtében, november eleje óta pedig 40. Az erős fagy miatt hétfő délután a lengyel meteorológiai intézet (IMGW) keddre és szerdára is figyelmeztetéseket adott ki.

Gdansk és Sopot városok vezetése hétfő délután közölte: válságstábot állítottak fel, miután meghibásodott a helyi hőerőmű, és ennek következtében Gdansk hét kerületében és egész Sopotban "fűtési zavarok és ellátási szünetek fordulhatnak elő". A lakásokban ezért 15-18 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A hőerőmű meghibásodott elemének újbóli üzembe helyezését szerdára tervezik - jelezték.

A hideg miatt több mint 300 lengyelországi iskolában felfüggesztették a tanítást, illetve távoktatásra álltak át. A városi önkormányzatok melegedősátrakat és ingyenes autóbuszokat bocsátottak rendelkezésre, a rendőrség pedig az elhagyott épületeket, a lépcsőházakat és egyéb helyeket ellenőrzi, hogy segítséget nyújtson az ott magukat meghúzó, rászoruló embereknek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu