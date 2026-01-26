Súlyos baleset: Két vonat csapódott neki a síneken lerobbant autónak - videó

Két vonat is balesetet szenvedett Lengyelországban, a Blonie nevű városban - a két járművön összesen körülbelül 600-an utaztak.

Vonatbaleset történt Lengyelországban / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Varsótól nem messze fekvő városnál január 25-én történt az eset, miután helyi hírportálok szerint, egy Ford Focus meghibásodott, miközben éppen áthaladt volna a vasúti síneken.

Két vonat is nekicsapódott

A sofőr ugyan megpróbálta letolni a járművet a sínekről, de ehhez már túl késő volt. Az autónak egy InterCity vonat nekiütközött, amely Szczecin Głównyból Rzeszów Głównyba tartott.

Az ütközés az autót egy másik sínpárra sodorta, ahol aztán egy másik vonat is nekiütközött. Ezt követően csaptak fel a lángok.

Ewelina Gromek-Oćwieja, a Varsói Nyugati Kerületi Rendőrség helyettes felügyelője elmondta: a 600 utas közül egyikük sem jelzett egészségügyi problémát, mindenkit biztonságosan evakuáltak.

Az incidens jelentős mentőszolgálati jelenlétet váltott ki, különösen a tűzoltóság részéről. A környéken fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, mivel az Ożarów Mazowiecki–Błonie vasútvonal egyik szakasza továbbra is le van zárva - írja a Daily Star.