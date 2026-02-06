Most jött: Frontálisan ütközött két autó, hatalmas a kár

Péntek délután, két személygépkocsi frontálisan ütközött egymással a dunaszerdahelyi, Nagyabonyi úton. Azonban a baleset következtében több autó is súlyosan megrongálódott, sőt az egyik megrongálódott autóból üzemanyag folyt ki.
A Járási Tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka, Hodosi Tibor nyilatkozata alapján a balesetben egy személy könnyebb sérülést szenvedett, ezért nem volt szükség kihívni a mentőket. Délután további részében sikerült akadálymentesíteni az érintett útszakaszt, így már gondtalan lehet tovább haladás - írja a Parameter.
