Halálra gázolt egy 11 éves kislányt egy buszsofőr, majd elmenekült a helyszínről

Tragikus gázolás történt 2026. február 5-én, csütörtök délután New York Brooklyn városrészében: egy 11 éves kislány életét vesztette, miután elütötte egy iskolabusz, amelynek sofőrje a rendőrség szerint elhagyta a helyszínt.

Iskolabusz gázolta el a kislányt.

Fotó: Pexels

Az iskolabusz sofőrje elmenekült

A New York-i Rendőrkapitányság (NYPD) tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint körülbelül 15 órakor történt a Bath Beach városrészben, a 23rd Avenue és a Bath Avenue kereszteződésében. A kislányt válságos állapotban szállították a Maimonides Kórházba, azonban sérüléseibe később belehalt.

A rendőrség előzetes vizsgálata alapján az iskolabuszt egy 62 éves férfi vezette. A sofőr a feltételezések szerint elmenekült a helyszínről, ám a hatóságok később Brooklyn egy másik környékén megtalálták, elkapták, és kihallgatásra előállították. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, vádemelés egyelőre nem történt.

A People magazin által megszerzett térfigyelő kamerás felvételek szerint a gyermek a kijelölt gyalogátkelőhelyen haladt át az úton, ahol elsőbbsége volt. A videón látható, ahogy az iskolabusz jobbra kanyarodik a 23rd Avenue-ról a Bath Avenue-ra, és elüti a gyalogosan közlekedő kislányt.