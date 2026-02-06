Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Halálra gázolt egy 11 éves kislányt egy buszsofőr, majd elmenekült a helyszínről

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 08:20
A kislány éppen boltból tartott haza. Az iskolabusz elgázolta.

Tragikus gázolás történt 2026. február 5-én, csütörtök délután New York Brooklyn városrészében: egy 11 éves kislány életét vesztette, miután elütötte egy iskolabusz, amelynek sofőrje a rendőrség szerint elhagyta a helyszínt.

Az iskolabusz sofőrje elmenekült

A New York-i Rendőrkapitányság (NYPD) tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint körülbelül 15 órakor történt a Bath Beach városrészben, a 23rd Avenue és a Bath Avenue kereszteződésében. A kislányt válságos állapotban szállították a Maimonides Kórházba, azonban sérüléseibe később belehalt.

A rendőrség előzetes vizsgálata alapján az iskolabuszt egy 62 éves férfi vezette. A sofőr a feltételezések szerint elmenekült a helyszínről, ám a hatóságok később Brooklyn egy másik környékén megtalálták, elkapták, és kihallgatásra előállították. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, vádemelés egyelőre nem történt.

A People magazin által megszerzett térfigyelő kamerás felvételek szerint a gyermek a kijelölt gyalogátkelőhelyen haladt át az úton, ahol elsőbbsége volt. A videón látható, ahogy az iskolabusz jobbra kanyarodik a 23rd Avenue-ról a Bath Avenue-ra, és elüti a gyalogosan közlekedő kislányt.

Egy közeli üzlet dolgozója, a 22 éves Wael Alghithi a New York Daily News-nak elmondta: a gyermek rendszeresen járt a boltba. Elmondása szerint a kislány közvetlenül a baleset előtt csokoládét és üdítőt vásárolt. Állítása szerint a sofőr nem állt meg az ütközés után, hanem továbbhaladt, miközben a kislány az autó alá szorult. A rendőrség közlése szerint az eset körülményeit tovább vizsgálják.

 

 

