Elesett az M0-s: brutális, ami történt

Egymásnak ütközött két személyautó az M0-s autóút déli szektorában, a Megyeri híd felé vezető oldalon, Törökbálintnál, a 7. kilométer közelében. Az egyik járműnek kiszakadt a kereke. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat, amelyek a két belsős sávban akadályozzák a forgalmat. Az érintett útszakaszon nagy a torlódás - írj a katasztrófavédelem.