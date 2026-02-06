Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Valóságos csoda Szentesnél: fékezés nélkül csapódott a fának, mégis túlélte

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 09:10
fának csapódottSzentes
Súlyos balesethez riasztották a mentőket, akik már a legrosszabbra is felkészültek.

Rendkívül súlyos baleset történt Szentesnél, ahol egy autó eddig tisztázatlan körülmények közt teljes erővel csapódott egy út menti fának. A járműben ketten ültek.

Súlyos baleset történt Szentesnél.
Az árokba hajtott és egy fának csapódva megpördült egy autó Szentesnél  Fotó: TV2

Szinte teljesen darabokra tört egy személyautó eleje, miután az árokba hajtott, majd egy fának csapódott szerda délután – ráadásul teljes sebességgel, fékezés nélkül. A mentők nagy erőkkel vonultak ki a Csongrád-Csanád vármegyei Szentes mellé. Az autó két utasát, két férfit kórházba kellett szállítani. A baleset jellegéből adódóan azonban már az is jó hír, hogy nem tragédiáról kell beszámolnunk. "Egyikük fej- és vállsérülést, másikuk alkar- és könyöksérülést szenvedett. Ellátásukat követően mindkettejüket stabil állapotban szállították sürgősségi osztályra" – erősítette meg Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek.

Videós beszámoló a szentesi balesetről

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu