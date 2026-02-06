Valóságos csoda Szentesnél: fékezés nélkül csapódott a fának, mégis túlélte

Rendkívül súlyos baleset történt Szentesnél, ahol egy autó eddig tisztázatlan körülmények közt teljes erővel csapódott egy út menti fának. A járműben ketten ültek.

Az árokba hajtott és egy fának csapódva megpördült egy autó Szentesnél Fotó: TV2

Szinte teljesen darabokra tört egy személyautó eleje, miután az árokba hajtott, majd egy fának csapódott szerda délután – ráadásul teljes sebességgel, fékezés nélkül. A mentők nagy erőkkel vonultak ki a Csongrád-Csanád vármegyei Szentes mellé. Az autó két utasát, két férfit kórházba kellett szállítani. A baleset jellegéből adódóan azonban már az is jó hír, hogy nem tragédiáról kell beszámolnunk. "Egyikük fej- és vállsérülést, másikuk alkar- és könyöksérülést szenvedett. Ellátásukat követően mindkettejüket stabil állapotban szállították sürgősségi osztályra" – erősítette meg Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek.

Videós beszámoló a szentesi balesetről