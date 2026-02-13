Érkezik az újabb fagy, havas eső és havazás is lesz még!

A hőmérséklet először felfelé mozdul el, aztán megint fagy lesz várható. A hét vége felé még havas esőre, illetve havazásra is fel kell készülnünk. Íme, eláruljuk milyen idő vár ránk a következő napokban.

Még lesz részünk fagyban a következő napokban / Fotó: Unsplash

Ekkor lesz ismét fagy

Péntek: A délelőtti órákban még előfordulhat eső, majd nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több helyen kisüt a nap. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. A legmagasabb nappali érték továbbra is 11 fok közelében marad.

Szombat: A reggeli, rövid ideig tartó napsütést követően délutántól déli irányból egyre vastagabb felhők érkeznek. Estére többfelé ered el az eső. A hőmérők nagyjából 10 fokot mutathatnak.

Vasárnap: Túlnyomóan borongós idő ígérkezik. Az esőt fokozatosan havas eső, a hegyekben havazás válthatja fel, majd az esti órákra megszűnik a csapadék. A hőmérséklet napközben nem emelkedik: reggel még 5 fok körül alakul, délutánra már csupán 2 fok várható. Viharossá fokozódik az ÉNy-i szél.

Hétfő: Változóan felhős, téli időre van kilátás. Reggel országos fagy várható, délután is csak +1, +6 fok valószínű - írja a Köpönyeg.