Döbbenetes: kerékpárútra és járdára felhajtva próbálta elütni haragosát egy nő

2024 őszén egy 57 éves nő Győrben autókázott, amikor megpillantotta haragosát, majd arra az elhatározásra jutott, hogy megpróbálja elütni. Az ügyészség most vádat emelt ellene.

Vádat emeltek a nő ellen, aki megpróbálta elütni haragosát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Dühében megpróbálta elütni haragosát egy nő

A vádirat szerint a nő egy győri gyalogos-átkelőhelyhez közeledve pillantotta meg, hogy épp a családjával perben álló 48 éves sértett kel át az úttesten. Ezt követően meglehetősen indulatossá vált, és autóját a sértett felé kormányozta, majd a kerékpárútra és a járdára is felhajtott, miközben gyilkossággal fenyegetőzött.

Végül a sértett a balesetet csak úgy tudta elkerülni, hogy balra kitért a felé közeledő jármű elől. A vádlott nő ezután a zebrán keresztül visszahajtott az úttestre.

Az 57 éves nő ellen közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség, így akár három évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni - közölte az ügyészség.