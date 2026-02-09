Rohantak a rendőrök: holtan találtak egy 19 évest az egyetemen

Őrizetbe vettek egy férfit, miután holtan találtak egy 19 éves egyetemistát az intézmény diákszállásán. Carla Georgescu klinikai pszichológiát tanult és másodéves volt, amikor a hatóságokat értesítették hirtelen kollégiumi haláláról. A rendőrök a helyszínre való kiérkezésüket követően megállapították, hogy idegenkezűség okozta a tragédiát, letartóztattak egy 34 éves férfit, az áldozat egy ismerősét.

Holtan találták a 19 éves egyetemistát Fotó: Pexels / Pexels

Holtan találták egy 19 éves egyetemistát

A 34 éves férfit gyilkosság gyanújával fogták el a csütörtöki, február 5-ei tragédia miatt, amelyet követően a Lancshire Victroia Street-i Egyetem közölte, a gyilkos az intézménnyel nem állt kapcsolatban.

Tudjuk, hogy ennek a fiatal nőnek a haláláról szóló hír és a rendőri intézkedések sokakat aggaszthatnak, de szeretnénk elmondani, hogy nyomozókból és egyenruhás rendőrökből álló csapat dolgozik azon, hogy feltárja a körülményeket

- közölte a hatóság egy szóvivője kiemelve, szemtanúkat keresnek.

Az egyetem pedig így nyilatkozott kiemelve, mélyen megrendültek a tragikus veszteség miatt:

Hallgatóink és munkatársaink jóléte és biztonsága elsődleges számunkra. Támogatást nyújtunk mindenkinek az egyetemi közösségünkön belül, akit érint ez a megrázó esemény, és gondolataink a hozzátartozókkal, barátokkal és mindazokkal vannak, akik ismerték hallgatónkat ebben a rendkívül nehéz időszakban

- idézte őket a Mirror.