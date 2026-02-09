Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a rendőrök: holtan találtak egy 19 évest az egyetemen

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 06:54
egyetemistatragédia
A tini gyilkosság áldozata lett.
B. V.
A szerző cikkei

Őrizetbe vettek egy férfit, miután holtan találtak egy 19 éves egyetemistát az intézmény diákszállásán. Carla Georgescu klinikai pszichológiát tanult és másodéves volt, amikor a hatóságokat értesítették hirtelen kollégiumi haláláról. A rendőrök a helyszínre való kiérkezésüket követően megállapították, hogy idegenkezűség okozta a tragédiát, letartóztattak egy 34 éves férfit, az áldozat egy ismerősét.

Holtan találták a 19 éves egyetemistát.
Holtan találták a 19 éves egyetemistát Fotó: Pexels / Pexels

 

Holtan találták egy 19 éves egyetemistát

A 34 éves férfit gyilkosság gyanújával fogták el a csütörtöki, február 5-ei tragédia miatt, amelyet követően a Lancshire Victroia Street-i Egyetem közölte, a gyilkos az intézménnyel nem állt kapcsolatban. 

Tudjuk, hogy ennek a fiatal nőnek a haláláról szóló hír és a rendőri intézkedések sokakat aggaszthatnak, de szeretnénk elmondani, hogy nyomozókból és egyenruhás rendőrökből álló csapat dolgozik azon, hogy feltárja a körülményeket 

- közölte a hatóság egy szóvivője kiemelve, szemtanúkat keresnek.

Az egyetem pedig így nyilatkozott kiemelve, mélyen megrendültek a tragikus veszteség miatt:

Hallgatóink és munkatársaink jóléte és biztonsága elsődleges számunkra. Támogatást nyújtunk mindenkinek az egyetemi közösségünkön belül, akit érint ez a megrázó esemény, és gondolataink a hozzátartozókkal, barátokkal és mindazokkal vannak, akik ismerték hallgatónkat ebben a rendkívül nehéz időszakban

 - idézte őket a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu