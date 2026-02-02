Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lecsapott a ciklon: a Fytia életet is követelt, házak ezreit öntötte el a víz

ciklon
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 17:50
Madagaszkárkatasztrófa
Madagaszkáron vörös riasztás van érvényben. A Fytia ciklonnak három áldozata is van.
CJA
A szerző cikkei

A madagaszkári Fytia nevű ciklonnak eddig legalább három áldozata van, összesen közel 30 000 embert érint a természeti katasztrófa.

Madagaszkárban pusztít a Fytia ciklon
Madagaszkárban pusztít a Fytia ciklon
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Így pusztít a Fytia ciklon

A trópusi ciklon csütörtökön alakult ki Madagaszkár északnyugati részén, a Mozambiki-csatornánál. Előrejelzések szerint a napi csapadékmennyiség a 150 mm-t is elérheti, és a csapadék áradások és földcsuszamlások kockázatát hordozza magával.

Becslések szerint több mint 40 000 otthon kerülhet víz alá, valamint fennakadások és iskolabezárások is várhatóak. A ciklon nyomvonalán vörös riasztás van érvényben. Madagaszkár Nemzeti Katasztrófakockázat-kezelési Hivatalának előzetes jelentése szerint legalább három ember halt meg, és eddig 28 368 embert érintettek az árvizek.

A Fytia szombaton délkelet felé haladt Madagaszkár északi és középső részén, heves esőzéseket, erős szeleket és viharos tengert hozott magával. A Météo Madagascar jelentése szerint a szombaton mért szelek sebessége meghaladta a 145 km/h-t. 

Továbbhaladása után a Fytia trópusi viharrá gyengült, ennek ellenére a fennakadások a héten is folytatódnak - írja a The Guardian

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu