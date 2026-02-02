Lecsapott a ciklon: a Fytia életet is követelt, házak ezreit öntötte el a víz

A madagaszkári Fytia nevű ciklonnak eddig legalább három áldozata van, összesen közel 30 000 embert érint a természeti katasztrófa.

Madagaszkárban pusztít a Fytia ciklon

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Így pusztít a Fytia ciklon

A trópusi ciklon csütörtökön alakult ki Madagaszkár északnyugati részén, a Mozambiki-csatornánál. Előrejelzések szerint a napi csapadékmennyiség a 150 mm-t is elérheti, és a csapadék áradások és földcsuszamlások kockázatát hordozza magával.

Becslések szerint több mint 40 000 otthon kerülhet víz alá, valamint fennakadások és iskolabezárások is várhatóak. A ciklon nyomvonalán vörös riasztás van érvényben. Madagaszkár Nemzeti Katasztrófakockázat-kezelési Hivatalának előzetes jelentése szerint legalább három ember halt meg, és eddig 28 368 embert érintettek az árvizek.

A Fytia szombaton délkelet felé haladt Madagaszkár északi és középső részén, heves esőzéseket, erős szeleket és viharos tengert hozott magával. A Météo Madagascar jelentése szerint a szombaton mért szelek sebessége meghaladta a 145 km/h-t.

Továbbhaladása után a Fytia trópusi viharrá gyengült, ennek ellenére a fennakadások a héten is folytatódnak - írja a The Guardian.