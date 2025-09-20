Benyovszky Móric nyomában Madagaszkáron – A vagány kalandor, aki meg sem állt Afrikáig

Kevés magyar kalandor keltett akkora visszhangot a XVIII. században, mint Benyovszky Móric. A világutazó gróf egyszerre volt katona, lázadó, felfedező és önjelölt uralkodó, aki végül nemcsak Közép-Európa, de Madagaszkár történelmébe is beírta a nevét. Bár életútja tele volt túlzásokkal és legendákkal, emléke ma is él az afrikai szigetországban.

Benyovszky Móric, magyar gróf, akiből Madagaszkár királya lett.

Fotó: Országos Széchenyi Könyvtár- wikipedia / Országos Széchenyi Könyvtár- wikipedia

Benyovszky Móric, a világpolgár gróf

Benyovszky Móric 1746-ban született Verbón (a mai Szlovákia területén), egy magyar–szlovák–lengyel gyökerű nemesi családban. Már fiatalon hadba állt: előbb az osztrák hadsereg tisztje lett, majd vallási és politikai konfliktusok miatt Lengyelországban csatlakozott a Bar-konföderációhoz, amely a cári befolyás ellen küzdött. A sors azonban hamar fogságba juttatta: az oroszok Szibériába, majd a távoli Kamcsatkára száműzték.

Azonban ott sem maradt sokáig: lázadást szervezett, hajót szerzett, és hetven társával elindult, hogy áthajózzon a veszélyes tengereken. Útjai során eljutott Japánba, Makaóba, végül Franciaországba is, ahol bejáratos lett a legmagasabb körökbe is. Sakkozott Benjamin Franklinnal, az Egyesült Államok alapító atyjával, amerikai tisztségeket vállalt, sőt az amerikai függetlenségi háborúhoz is igyekezett csatlakozni. Ám igazi nagy vállalkozása Madagaszkárhoz kötötte a nevét.

Benyovszky Móric, a világutazó katona kalandos útjai a térképen.

Fotó: wikipedia

Madagaszkár: a sziget, amely egész birodalmat ígért

A XVIII. században Madagaszkár kulcsfontosságú állomás volt a gyarmatosító nagyhatalmak számára. Benyovszky Franciaország megbízásából 1773-ban érkezett a szigetre, amelynek északkeleti partján lévő Antongil-öböl mellett telepítette le 250 emberét. A helyiek eleinte ellenségesen fogadták a betolakodókat, de Benyovszky katonai ügyessége és diplomáciai érzéke révén hamarosan megerősítette pozícióját.

Maroantsetra, a hely, ahol Benyovszky Louisbourg néven kolóniát alapított.

Fotó: ZORAN.GRST / wikipedia

1774-ben megalapította a sziget első „fővárosát”, a XV. Lajos francia király tiszteletére elnevezett Louisbourg erődített telepét a mai Maroantsetra helyén, kórházat és kikötőt építtetett, sőt még egy karanténállomást is létesített a közeli Nosy Mangabe szigeten, amely ma a Masoala Nemzeti Park része. Bár a telepesek körében súlyos járványok pusztítottak, a gróf kitartott: 1776-ban a malgas törzsek egy része Ampansakebévé, vagyis császárrá kiáltotta ki.