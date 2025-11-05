Tragédia: több mint 60 ember életét követelte a halálos tájfun a szigetországban

Legalább 66 ember vesztette életét, és több százezren menekültek el otthonaikból, miközben az év egyik legerősebb tájfunja végigsöpört a Fülöp-szigetek középső részén.

A tájfun okozta áradásokban rengeteg ember vesztette életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Stephen Wheeler/commons.wikimedia.org

Rengeteg ember vesztette életét a tájfun okozta áradásokban

A Kalmaegi tájfun teljes városokat árasztott el a legsűrűbben lakott középső szigeten, Cebun, ahol a halálos áldozatok száma eddig 49, és további 26 ember eltűnt.

A halálos áldozatok között van egy katonai helikopter hatfős személyzete is, amely kedden zuhant le a Mindanao szigeten, Cebutól délre, miközben segélymunkálatokat végzett.

A helikopterrel megszakadt a kapcsolat, ami azonnal keresési és mentési műveletet indított el

- közölte a Fülöp-szigeteki Légierő.

Később egy szóvivő megerősítette, hogy hat holttestet találtak meg, akik feltehetően a pilóta és a személyzet tagjai voltak.

A katasztrófáról készült videófelvételeken látható, ahogy emberek háztetőkön keresnek menedéket, miközben autók és hajókonténerek sodródnak végig az utcákon.

Visuals from this morning show the aftermath of Typhoon Tino (Kalmaegi) in Talisay, Cebu, Philippines.



LATEST UPDATE: At least 66 people have died, 26 are missing, and hundreds of thousands fled after one of the year’s strongest storms hit on November 4, causing devastation. pic.twitter.com/nONQe807Dl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 5, 2025

Rendkívüli állapotot hirdettek ki

A tájfun már valamelyest meggyengült, mióta helyi idő szerint kedden kora reggel partot ért, de továbbra is 130 km/órás szélsebességgel tombol. Előrejelzések szerint szerdára átvonul a Visayas-szigetcsoporton, majd a Dél-kínai-tenger felé halad tovább.

Cebu tartomány lakói azonban még mindig próbálnak talpra állni a halálos áradások után. A nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség szerdai jelentése szerint több mint 400 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát a katasztrófa miatt. Rafaelito Alejandro, a Polgári Védelem Hivatalának helyettes vezetője elmondta, hogy a mentőalakulatok jelenlegi legnagyobb kihívása az úton heverő törmelékek és autók eltakarítása.

Pamela Baricuatro, Cebu kormányzója Facebook-bejegyzésében példátlan katasztrófának nevezte az eseményeket.

Arra számítottunk, hogy a szél jelenti majd a legnagyobb veszélyt, de… Valójában a víz az, ami igazán veszélybe sodorja az embereinket. Az áradás pusztító méretű

- olvasható a bejegyzésben.

Baricuatro kedden este rendkívüli állapotot hirdetett Cebun, hogy megkönnyítse a mentési és segítségnyújtási műveleteket.