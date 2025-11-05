Tragédia: több mint 60 ember életét követelte a halálos tájfun a szigetországban

Legalább 66 ember vesztette életét, és több százezren menekültek el otthonaikból, miközben az év egyik legerősebb tájfunja végigsöpört a Fülöp-szigetek középső részén.
A Kalmaegi tájfun teljes városokat árasztott el a legsűrűbben lakott középső szigeten, Cebun, ahol a halálos áldozatok száma eddig 49, és további 26 ember eltűnt.
A halálos áldozatok között van egy katonai helikopter hatfős személyzete is, amely kedden zuhant le a Mindanao szigeten, Cebutól délre, miközben segélymunkálatokat végzett.
A helikopterrel megszakadt a kapcsolat, ami azonnal keresési és mentési műveletet indított el
- közölte a Fülöp-szigeteki Légierő.
Később egy szóvivő megerősítette, hogy hat holttestet találtak meg, akik feltehetően a pilóta és a személyzet tagjai voltak.
A katasztrófáról készült videófelvételeken látható, ahogy emberek háztetőkön keresnek menedéket, miközben autók és hajókonténerek sodródnak végig az utcákon.
A tájfun már valamelyest meggyengült, mióta helyi idő szerint kedden kora reggel partot ért, de továbbra is 130 km/órás szélsebességgel tombol. Előrejelzések szerint szerdára átvonul a Visayas-szigetcsoporton, majd a Dél-kínai-tenger felé halad tovább.
Cebu tartomány lakói azonban még mindig próbálnak talpra állni a halálos áradások után. A nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség szerdai jelentése szerint több mint 400 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát a katasztrófa miatt. Rafaelito Alejandro, a Polgári Védelem Hivatalának helyettes vezetője elmondta, hogy a mentőalakulatok jelenlegi legnagyobb kihívása az úton heverő törmelékek és autók eltakarítása.
Pamela Baricuatro, Cebu kormányzója Facebook-bejegyzésében példátlan katasztrófának nevezte az eseményeket.
Arra számítottunk, hogy a szél jelenti majd a legnagyobb veszélyt, de… Valójában a víz az, ami igazán veszélybe sodorja az embereinket. Az áradás pusztító méretű
- olvasható a bejegyzésben.
Baricuatro kedden este rendkívüli állapotot hirdetett Cebun, hogy megkönnyítse a mentési és segítségnyújtási műveleteket.
A jelentések szerint a legtöbben fulladás miatt haltak meg. A vihar sáros víztömegeket zúdított le a hegyoldalakról a városokra és falvakra. A lakóövezetekben hatalmas károk keletkeztek, sok kisebb épületet elsodort az ár, és a visszahúzódó víz vastag iszapréteget hagyott maga után - írta a BBC.
