Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Káoszba fulladt egy luxushajóút: 200 utas kapta el a fertőző betegséget

hajó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 09:10
norovírusbetegség
Lezárták a luxushajót, miután több utasnál is gyomor-bélhurut tünetei jelentkeztek. A betegség mögött feltehetően a norovírus állhat.

Kellemetlen gyomorbetegség csapott le egy luxushajóút 200 utasára. A legénység lezárta az egész hajót, hogy megfékezze a vírus terjedését.

Több utas is elkapta a fertőző betegséget.
Több utas is elkapta a fertőző betegséget. (Képünk illusztráció)  Fotó: GreenOak /  Shutterstock 

Lezárták a hajót a betegség miatt

A Fred Olsen Cruise Lines-hoz tartozó Balmoral óceánjáró tíz éjszakás útra indult az Egyesült Királyságból, Southamptonból a norvég fjordokhoz. Azonban, mire január 30-án kikötöttek, nagyjából 200 utasnál jelentkeztek a gasztroenteritisz (gyomor-bélhurut) tünetei.

Egy meg nem nevezett utas elmondta, ő és felesége is megbetegedtek az útjuk során. Mindemellett a napi bejelentések arról tájékoztatták őket, hogy a hajón egyre több olyan ember van, akiknél gyomor-bélhurut tünetei jelentkeznek.

A Balmoral körülbelül 1250 utast és 537 fős személyzetet tud szállítani, ami azt jelenti, hogy a fedélzeten tartózkodók nagyjából 11 százalékát érintette a betegség, amely hányingert, hányást és hasmenést okoz. A járvány okát nem erősítették meg azonnal, de feltehetően a norovírus a felelős. A további terjedés megakadályozása érdekében a legénység szabályokat vezetett be, miközben a hajó összes teraszát és mind az öt éttermét lezárták.

A helyzetet tovább rontotta, hogy a rossz időjárási viszonyok veszélyes körülményeket teremtettek a Balmoral számára, hogy Lerwick-ben kikössön Shetland éves tűzfesztiváljára, az Up Helly Aa-ra.

A történtek után megszólalt Kate Bunyan, a Fred Olsen egészségügyi szolgáltatásokért felelős igazgatója is, aki elmondta, hogy a cég megérti a várt fesztivál elmaradása miatti csalódást, de a biztonság az elsődleges prioritásuk, mielőtt megfékezik a fedélzeten kitört vírust - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu