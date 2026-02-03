Káoszba fulladt egy luxushajóút: 200 utas kapta el a fertőző betegséget

Kellemetlen gyomorbetegség csapott le egy luxushajóút 200 utasára. A legénység lezárta az egész hajót, hogy megfékezze a vírus terjedését.

Több utas is elkapta a fertőző betegséget. (Képünk illusztráció) Fotó: GreenOak / Shutterstock

Lezárták a hajót a betegség miatt

A Fred Olsen Cruise Lines-hoz tartozó Balmoral óceánjáró tíz éjszakás útra indult az Egyesült Királyságból, Southamptonból a norvég fjordokhoz. Azonban, mire január 30-án kikötöttek, nagyjából 200 utasnál jelentkeztek a gasztroenteritisz (gyomor-bélhurut) tünetei.

Egy meg nem nevezett utas elmondta, ő és felesége is megbetegedtek az útjuk során. Mindemellett a napi bejelentések arról tájékoztatták őket, hogy a hajón egyre több olyan ember van, akiknél gyomor-bélhurut tünetei jelentkeznek.

A Balmoral körülbelül 1250 utast és 537 fős személyzetet tud szállítani, ami azt jelenti, hogy a fedélzeten tartózkodók nagyjából 11 százalékát érintette a betegség, amely hányingert, hányást és hasmenést okoz. A járvány okát nem erősítették meg azonnal, de feltehetően a norovírus a felelős. A további terjedés megakadályozása érdekében a legénység szabályokat vezetett be, miközben a hajó összes teraszát és mind az öt éttermét lezárták.

A helyzetet tovább rontotta, hogy a rossz időjárási viszonyok veszélyes körülményeket teremtettek a Balmoral számára, hogy Lerwick-ben kikössön Shetland éves tűzfesztiváljára, az Up Helly Aa-ra.

A történtek után megszólalt Kate Bunyan, a Fred Olsen egészségügyi szolgáltatásokért felelős igazgatója is, aki elmondta, hogy a cég megérti a várt fesztivál elmaradása miatti csalódást, de a biztonság az elsődleges prioritásuk, mielőtt megfékezik a fedélzeten kitört vírust - írta a Daily Mail.