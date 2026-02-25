Nem lehet már csak úgy elutazni Angliába – ez kell hozzá mostantól

Hosszú ideig csak beszéltek róla, halogatták, finomították, de most elérkezett a pillanat: a Brexit miatt gyökeresen megváltoznak az Angliába való beutazás körülményei. 2026. február 25-től csak ennek az engedélynek a birtokában léphetünk be az Egyesült Királyságba. Íme minden fontos információ az ETA-ról.
Az ETA (Electronic Travel Authorisation) nem vízum, hanem egy digitális előszűrési rendszer, hasonló az amerikai ESTA-hoz. A brit belügyminisztérium célja ennek bevezetésével a határvédelem erősítése és a beléptetési folyamat digitalizálása volt. Bár az uniós állampolgárok tavaly március óta igényelhetik ezt a fajta engedélyt, eddig egyfajta türelmi időszak volt érvényben. Ennek azonban vége: február 25-től a légitársaságok már a repülőtéren megtagadják a beszállást azoktól, akik nem tudják felmutatni ezt a digitális igazolást.
A szabályozás szerint szinte mindenkinek, aki nem vízumköteles országból utazik Angliába, tehát a magyaroknak is. Legyen szó üzleti útról vagy városnézésről, ki kell váltani az ETA-t, sőt, azoknak is kötelező, akik csak átszállnak egy brit repülőtéren, és közben átesnek az útlevél ellenőrzésen. Nincs korhatár sem, a legkisebbeknek is saját ETA-val kell rendelkezniük.
Csak azok az EU-állampolgárok dőlhetnek hátra, akik 2020 végéig legálisan letelepedtek az Egyesült Királyságban, és rendelkeznek a letelepedett státusszal (EU Settled Status).
Az igénylés folyamata teljesen online intézhető, és a brit hatóságok ígérete szerint elsöprő többségében percek alatt lezajlik. A legegyszerűbb módszer az UK ETA nevű mobilalkalmazás (elérhető iOS-re és Androidra) letöltése, majd az útlevelünk beszkennelése (a személyi igazolvány már régebb óta nem elegendő az Angliába való belépéshez) az alkalmazásban. Ezt követően készíteni kell egy szelfit szintén az app segítségével majd válaszolni kell néhány alapvető biztonsági és személyes kérdésre.
Igen. A digitális igazolás díja 16 angol font, vagyis mai árfolyamon nagyjából 7500 Ft. Ezért cserébe két évig (vagy az útlevelünk lejártáig) korlátlan számban, alkalmanként maximum 6 hónapra beléphetünk az országba, aztán meg kell újítani az iratot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.