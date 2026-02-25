Nem lehet már csak úgy elutazni Angliába – ez kell hozzá mostantól

Hosszú ideig csak beszéltek róla, halogatták, finomították, de most elérkezett a pillanat: a Brexit miatt gyökeresen megváltoznak az Angliába való beutazás körülményei. 2026. február 25-től csak ennek az engedélynek a birtokában léphetünk be az Egyesült Királyságba. Íme minden fontos információ az ETA-ról.

Mostantól erre az iratra is szükség lesz az Angliába való beutazáshoz. Mutatjuk hogyan lehet beszerezni

Mi az az ETA, és miért van rá szükség mostantól az Angliába való beutazáshoz?

Az ETA (Electronic Travel Authorisation) nem vízum, hanem egy digitális előszűrési rendszer, hasonló az amerikai ESTA-hoz. A brit belügyminisztérium célja ennek bevezetésével a határvédelem erősítése és a beléptetési folyamat digitalizálása volt. Bár az uniós állampolgárok tavaly március óta igényelhetik ezt a fajta engedélyt, eddig egyfajta türelmi időszak volt érvényben. Ennek azonban vége: február 25-től a légitársaságok már a repülőtéren megtagadják a beszállást azoktól, akik nem tudják felmutatni ezt a digitális igazolást.

Kinek kötelező ezt kiváltani?

A szabályozás szerint szinte mindenkinek, aki nem vízumköteles országból utazik Angliába, tehát a magyaroknak is. Legyen szó üzleti útról vagy városnézésről, ki kell váltani az ETA-t, sőt, azoknak is kötelező, akik csak átszállnak egy brit repülőtéren, és közben átesnek az útlevél ellenőrzésen. Nincs korhatár sem, a legkisebbeknek is saját ETA-val kell rendelkezniük.

Ki mentesül az ETA kiváltása alól?

Csak azok az EU-állampolgárok dőlhetnek hátra, akik 2020 végéig legálisan letelepedtek az Egyesült Királyságban, és rendelkeznek a letelepedett státusszal (EU Settled Status).

Hogyan szerezhető be ez a fontos irat?

Az igénylés folyamata teljesen online intézhető, és a brit hatóságok ígérete szerint elsöprő többségében percek alatt lezajlik. A legegyszerűbb módszer az UK ETA nevű mobilalkalmazás (elérhető iOS-re és Androidra) letöltése, majd az útlevelünk beszkennelése (a személyi igazolvány már régebb óta nem elegendő az Angliába való belépéshez) az alkalmazásban. Ezt követően készíteni kell egy szelfit szintén az app segítségével majd válaszolni kell néhány alapvető biztonsági és személyes kérdésre.