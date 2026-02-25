Nem lehet már csak úgy elutazni Angliába – ez kell hozzá mostantól

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 21:25
Vége a türelmi időszaknak! Február 25-től már csak úgy lehet kiutazni az Egyesült Királyságba, ha ennek az iratnak a birtokában vagyunk. Mutatjuk, mire van szükség az Angliába való beutazáshoz, és azt is, hol szerezhető be!
Hosszú ideig csak beszéltek róla, halogatták, finomították, de most elérkezett a pillanat: a Brexit miatt gyökeresen megváltoznak az Angliába való beutazás körülményei. 2026. február 25-től csak ennek az engedélynek a birtokában léphetünk be az Egyesült Királyságba. Íme minden fontos információ az ETA-ról.

Mostantól erre az iratra is szükség lesz az Angliába való beutazáshoz. Mutatjuk hogyan lehet beszerezni
Mostantól erre az iratra is szükség lesz az Angliába való beutazáshoz. Mutatjuk hogyan lehet beszerezni Fotó:  Shutterstock 

Mi az az ETA, és miért van rá szükség mostantól az Angliába való beutazáshoz?

Az ETA (Electronic Travel Authorisation) nem vízum, hanem egy digitális előszűrési rendszer, hasonló az amerikai ESTA-hoz. A brit belügyminisztérium célja ennek bevezetésével a határvédelem erősítése és a beléptetési folyamat digitalizálása volt. Bár az uniós állampolgárok tavaly március óta igényelhetik ezt a fajta engedélyt, eddig egyfajta türelmi időszak volt érvényben. Ennek azonban vége: február 25-től a légitársaságok már a repülőtéren megtagadják a beszállást azoktól, akik nem tudják felmutatni ezt a digitális igazolást.

Kinek kötelező ezt kiváltani?

A szabályozás szerint szinte mindenkinek, aki nem vízumköteles országból utazik Angliába, tehát a magyaroknak is. Legyen szó üzleti útról vagy városnézésről, ki kell váltani az ETA-t, sőt, azoknak is kötelező, akik csak átszállnak egy brit repülőtéren, és közben átesnek az útlevél ellenőrzésen. Nincs korhatár sem, a legkisebbeknek is saját ETA-val kell rendelkezniük.

Ki mentesül az ETA kiváltása alól?

Csak azok az EU-állampolgárok dőlhetnek hátra, akik 2020 végéig legálisan letelepedtek az Egyesült Királyságban, és rendelkeznek a letelepedett státusszal (EU Settled Status).

Hogyan szerezhető be ez a fontos irat?

Az igénylés folyamata teljesen online intézhető, és a brit hatóságok ígérete szerint elsöprő többségében percek alatt lezajlik. A legegyszerűbb módszer az UK ETA nevű mobilalkalmazás (elérhető iOS-re és Androidra) letöltése, majd az útlevelünk beszkennelése (a személyi igazolvány már régebb óta nem elegendő az Angliába való belépéshez) az alkalmazásban. Ezt követően készíteni kell egy szelfit szintén az app segítségével majd válaszolni kell néhány alapvető biztonsági és személyes kérdésre.

Kell fizetni az ETA-ért?

Igen. A digitális igazolás díja 16 angol font, vagyis mai árfolyamon nagyjából 7500 Ft. Ezért cserébe két évig (vagy az útlevelünk lejártáig) korlátlan számban, alkalmanként maximum 6 hónapra beléphetünk az országba, aztán meg kell újítani az iratot.

Tehát mostantól

  • senki ne induljon el az Egyesült Királyságba ETA nélkül (három nappal indulás előtt érdemes kiváltani),
  • ellenőrizzük le az útlevelünk lejárati idejét is indulás előtt, mert ha az hamarabb jár le, mint az ETA két éve, akkor az engedélyünk is érvénytelenné válik az új útlevelünkkel.

 

