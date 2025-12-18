Nehogy megedd: Rákkeltő anyaggal szennyezett fűszer került a boltokba

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. Auchan Kedvenc tárkony morzsolt 6g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során határértéket meghaladó PAH tartalom került kimutatásra – közölte az NKFH. Rákkeltőek ezeknek a vegyületeknek egyes csoportjai.
Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.
Termék megnevezése: Auchan Kedvenc tárkony morzsolt 6 g
Minőségmegőrzési idő: 2027/03/12
Tételazonosító: L1009252
Forgalmazó: Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft.
Gyártó: Thymos Spol sro. (Szlovákia)
Termékvisszahívás oka: Határérték feletti PAH (Policiklikus aromás szénhidrogén) tartalom.
A PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének) több módon is bejuthatnak az élelmiszerekbe, főleg a magas hőmérsékletű feldolgozás, mint a füstölés, szárítás során keletkeznek, környezeti szennyezés következtében különösen halakban és halászati termékekben is előfordulhatnak, valamint szennyezett csomagolásból is átjuthatnak az élelmiszerbe. A policiklusos aromás szénhidrogén vegyületek egyes csoportjai rákkeltő hatásúak, egy részének a magzatot és az immunrendszert károsító, továbbá irritáló és allergizáló hatása van.
Kérik, hogy amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
