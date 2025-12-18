Nehogy megedd: Rákkeltő anyaggal szennyezett fűszer került a boltokba

A PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének) több módon is bejuthatnak az élelmiszerekbe, főleg a magas hőmérsékletű feldolgozás, mint a füstölés, szárítás során keletkeznek, környezeti szennyezés következtében különösen halakban és halászati termékekben is előfordulhatnak, valamint szennyezett csomagolásból is átjuthatnak az élelmiszerbe. A policiklusos aromás szénhidrogén vegyületek egyes csoportjai rákkeltő hatásúak, egy részének a magzatot és az immunrendszert károsító, továbbá irritáló és allergizáló hatása van.