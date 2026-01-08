Itt a friss előrejelzés: rendkívüli téli időjárásra kell számítani a következő napokban is

A téli időjárás továbbra is kitart még a hét második felében, a keleti tájakon akár -20 fokig is lehűlhet a levegő, és hófúvásra is számítani kell. Sarkvidéki időjárás közelít.

Fotó: Deborde / Shutterstock

Téli időjárás veszi uralma alá országunkat

Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, miközben a Tiszántúlon akár estig hullhat a hó. Az ÉNy-i szél nagy területen megerősödik, ami több helyen okoz hóátfúvásokat. Reggel -6, délután csak -3 fok körüli értékeket mérhetünk. Igen hideg időnk lesz.

Pénteken nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre többfelé kezdődhet újabb havazás. A délnyugati, déli tájakon igen veszélyes ónos eső, fagyott eső is eshet. Reggel rendkívül hideg lesz, a vastag hóval borított derűsebb keleti tájakon akár -20 fok is lehet, délután marad az országos fagy.

Szombaton a nap első felében szinte országos havazás várható, majd nyugat felől megszűnik a csapadék, és kissé a felhőzet is csökken. Egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél, ami hófalakat emelhet. 0 fok közelébe enyhülhet a levegő.

Vasárnap zord időnk lesz erős északnyugati széllel és hófúvásokkal. A felhőzet ugyanakkor tovább szakadozik, a nap is előbukkanhat. Visszatér a fagyos idő: délután csak -7, 0 fok várható.

/Köpönyeg.hu/

