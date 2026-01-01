Most végre kiderül: ezért a január a tél leghidegebb hónapja

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a téli hónapok közül a január a leghidegebb, és a hidegrekordok is legtöbbször ekkora esnek. De vajon mi ennek az oka? A Köpönyeg nemrég elárulta.
Több tényező együttese ad okot arra, hogy a január sok helyen a leghidegebb hónap: a napsütés szöge, a nappalok rövidsége, a föld és a víz lassú lehűlése, valamint az időjárási minták.
A fő ok viszont az, hogy az északi féltekén a tél középidejében (jellemzően januárban) a nappalok még mindig nagyon rövidek, a nap alacsonyan jár, ezért a felszínre érkező napsugárzás sokkal gyengébb, mint például tavasszal vagy nyáron.
Az sem segít a dolgon, hogy a Föld és a tengerek, tavak, folyók - amelyek ugyebár nyáron rengeteg hőt nyelnek el -, fokozatosan leadják a felszívott meleged. A víz és a talaj is lassan hűl le, tehát amikor megérkezik a tél, akkor nem azonnal fagyunk be, hanem hetek-hónapok alatt veszít hőt a környezet.
Pontosan ez az oka annak, hogy míg a legrövidebb nap december végén van, a leghidegebb időszak gyakran csak januárra esik. Ezentúl persze az éppen aktuális időjárási minták is befolyásoló tényezők. Például amikor a sarki hideg légtömegek délebbre sodródnak a légköri áramlások miatt, az kihat egész Európára. És mire egyre kevesebb lesz a napsütés, és a talaj is elveszítette a nyár melegét, akkor csap le a tél legkeményebb időszaka: ez pedig a január.
