Meghalt Ronald Reagan fia - a volt amerikai elnök gyermeke 80 évesen távozott

Michael Reagan, Ronald Reagan volt amerikai elnök és Jane Wyman színésznő legidősebb fia vasárnap hunyt el Los Angeles-i otthonában.

Otthonában hunyt el Ronald Reagan legidősebb fia. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Élete egészét apja, Ronald Reagan örökségének szentelte

A 80 éves Michael konzervatív íróként és rádiós műsorvezetőként végzett munkájával apja örökségének ápolásának szentelte életét. Közéleti pályafutásának nagy részét a Reagan-kormányzat védelmének és népszerűsítésének szentelte.

Michael Reagan életét meggyőződés, céltudatosság és Reagan elnök eszméi iránti rendíthetetlen elkötelezettség formálta.

- írta a gyászjelentésben az édesapja alapítványa, a Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute.

Michaelt 1945-ben, születése után néhány órával fogadták örökbe a szülei: a származásával kapcsolatos személyes nehézségeiről Twice Adopted című könyvében számolt be.

Mindezek ellenére igyekezett követni a szülei példáját. Az egyetemi és főiskolai tanulmányai után először színészként próbált érvényesülni, később azonban a rádiózás és az írás felé fordult. Emellett több jótékonysági szervezetnek is elkötelezett támogatója volt, köztük a John Douglas French Alzheimer’s Foundation-nek, amelynek három éven át volt az elnöke.

Apja 2004-ben hunyt el, miután hosszú ideig küzdött az Alzheimer-kórral, azonban sosem titkolta az apai büszkeséget, amit Michael iránt érzett.

Amikor elolvastam a könyvét, még nagyobb apai büszkeséget éreztem Mike iránt, mint korábban… boldog volt, és békében élt önmagával.

- írta a volt elnök az An American Life című önéletrajzi könyvében.

Az alapítvány Michael halálát mély veszteségként jellemezte, hozzátéve, hogy jelenléte, jószívűsége és rendíthetetlen elkötelezettsége nagyon fog hiányozni. Tragikus halával feleségét, Colleen Stearns-t, két gyermeküket, Cameron-t és Ashley-t, unokáit, valamint féltestvéreit, Patti és Ron Reagan Jr.-t hagyta hátra - írta a New York Post.