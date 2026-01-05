SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Egymást követték a konfliktusok Devecserben: fegyverekkel támadtak egymásra

Devecseren
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 12:40
verekedésbalhé
A rendőrség azonnal intézkedett. A hírek szerint a hétvégén több erőszakos incidens is történt Devecserben.

Egymást követték az erőszakos incidensek a hétvégén a Veszprém vármegyei Devecserben. Rövid időn belül két különböző balhé is rendőri intézkedést igényelt: az egyik során egy nő megsérült, később pedig vasrudak is előkerültek egy másik konfliktusban.

Devecser
Devecserben több konfliktus is történt / Fotó: Gé / MW

Devecser, mint a konfliktus helyszíne

Az első eset az utcán történt, ahol két férfi szóváltásba keveredett, majd a vita tettlegességig fajult. A felek ütni kezdték egymást, a verekedést egyikük élettársa próbálta megfékezni, ám a közbelépés közben ő maga is ütést kapott.

A helyzetet végül az arra járó rendőrök állították le. Az intézkedés során mindkét férfit elfogták, majd őrizetbe vették őket. Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. 

Néhány órával később újabb erőszakos cselekmény történt Devecserben. Ekkor egy testvérpár harmadik társukkal egy családi ház lakóira támadt. A támadók vasrudakkal ütötték a kaput, és megfenyegették az ott élőket.

A rendőrök a helyszínen intézkedtek, a testvérpárt elfogták, míg harmadik társuk elmenekült. Ellene a hatóságok körözést adtak ki. A rendőrség mindkét eset kapcsán eljárást indított - írja a Tények.

 

