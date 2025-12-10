Kiadták a riasztást: ha ilyen Nestlé terméket vettél, nehogy odaadd a gyerekednek!

A Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium (cereulide toxin) jelenléte) került kimutatásra.
A Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.
A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben (rizs, tészta) jelenik meg, rendkívül hőálló (sütés, főzés sem semmisíti meg), hányingert, hányást okoz.
A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszer
Kiszerelés: 600g
Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.
Tétel azonosító: 52870346BB
Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
Termék megnevezése: LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer
Kiszerelés: 500g
Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.
Tétel azonosító: 53020346BB
Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
Termék megnevezése: LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer
Kiszerelés: 500g
Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.
Tétel azonosító: 53030346BA
Magyar forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.