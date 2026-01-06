Ítéletidő: fontos bejelentést tett az MVM, ez mindenkit érint

Az előrejelzések szerint pedig ez az idő egy jó ideig velünk marad, így az MVM is fontos dolgokra hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.
Megérkezett az igazi tél, ezzel pedig az év feltételezhetően leghidegebb napjai elé nézünk. A tartós fagyok, a hó és a jeges szél esetleg a vírusok pusztulásának kedvez, az áramhálózatot azonban fel kell készíteni
– olvasható az MVM keddi Facebook-bejegyzésében.
A Magyar Villamos Művek bejegyzésében kiemeli, hogy az előkészületeket természetesen nem hagyták az utolsó pillanatra, már felkészültek a kihívást jelentő időjárási viszonyokra, és minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy ügyfeleiknél folyamatos legyen az energiaellátás.
Ezt követően pedig pontokba szedték, mi az, amit az MVM tesz ebben az időben:
Az elmúlt évekhez képest jóval intenzívebb havazásra való tekintettel az MVM azt tanácsolja:
Végezetül pedig hozzátették:
Az MVM – Magyarország lakossági áramszolgáltatója – mindent megtesz annak érdekében, hogy a hidegben is biztonságos és megbízható energiaszolgáltatást nyújtson, hogy a téli időjárás a lehető legkevesebb fennakadást okozza.
