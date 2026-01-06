Ítéletidő: fontos bejelentést tett az MVM, ez mindenkit érint

Az előrejelzések szerint pedig ez az idő egy jó ideig velünk marad, így az MVM is fontos dolgokra hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.

Megérkezett az igazi tél, ezzel pedig az év feltételezhetően leghidegebb napjai elé nézünk. A tartós fagyok, a hó és a jeges szél esetleg a vírusok pusztulásának kedvez, az áramhálózatot azonban fel kell készíteni

– olvasható az MVM keddi Facebook-bejegyzésében.

A Magyar Villamos Művek bejegyzésében kiemeli, hogy az előkészületeket természetesen nem hagyták az utolsó pillanatra, már felkészültek a kihívást jelentő időjárási viszonyokra, és minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy ügyfeleiknél folyamatos legyen az energiaellátás.

Ezt követően pedig pontokba szedték, mi az, amit az MVM tesz ebben az időben:

folyamatosan ellenőrzik a hálózati elemeket, ahol szükséges, ott beavatkoznak,

megerősített készenléti szolgálattal dolgoznak,

extra figyelmet fordítanak a kritikus területekre és berendezésekre,

szerelőcsapataik a nap 24 órájában készen állnak az esetleges hibák gyors elhárítására.



Így készüljünk fel a téli időjárásra az MVM szerint

Az elmúlt évekhez képest jóval intenzívebb havazásra való tekintettel az MVM azt tanácsolja:

érdemes rendszeresen ellenőrizni a fűtőberendezések állapotát,

ha elektromos kazánod, hőszivattyúd van, ellenőrizd, hogy a fagyvédelmi funkció aktív-e,

ha elutazol, fontos gondoskodni arról, hogy a fagyérzékeny berendezések ne maradjanak védelem nélkül, például jó, ha a fűtés temperáló üzemmódban megy, de fagyveszélyes helyeken érdemes a vízrendszer védelmére is figyelni,

és nem utolsó sorban figyeld és kövesd Facebook oldalunkat, ahol mindig megosztjuk a friss információkat.

Végezetül pedig hozzátették: