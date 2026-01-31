Milliárdosláz Magyarországon: Te lennél a következő, aki soha többé nem néz az árcédulákra?

Magyarországon a lottózás nem csak játék, hanem már-már nemzeti hagyomány. Sokan úgy tartják, hogy megnyerni sokkal nagyobb extázis a pénzt, mint megkeresni, amivel azért – lássuk be – van igazság. Mert nyerni bizony jó. Márpedig jelenleg is tombol a milliárdosláz Magyarországon - hála az Ötöslottónak és az ott nyerhető, mesés 4 milliárd forintos fődíjnak. Az évek során jó néhány szerencsésnek sikerült már ezzel a módszerrel olyan összeget bezsebelnie, amiből nemcsak a saját, de még az ükunokái életét is megalapozta.

Ismét kitört a milliárdosláz Magyarországon, miután az Ötölottón már 4 milliárd felett jár a heti várható főnyeremény összege.

Amikor a milliárdosláz Magyarországon az egekbe szökött

A csúcsot jelenleg a 2024-es év tartja, amikor

minden idők legnagyobb jackpotja talált gazdára.

Októberben egyetlen szerencsés játékos elképesztő, 6,613 milliárd forintot vihetett haza. Ez felfoghatatlan összeg: ha valaki naponta elszórna egymillió forintot, még akkor is több mint 18 évig tartana, mire a végére érne!

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor kinyílt a pénzcsap. Szintén 2024 elején, februárban egy másik szerencsés 6,523 milliárd forintot vihetett haza – vagy oda, ahová csak akarta. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a 2020-as év nagy nyertese áll, aki 6,431 milliárd forinttal lett gazdagabb – öt jó számot eltalálva.

Íme a lottótörténelem „Aranycsapata”:

6,613 milliárd Ft (2024, 42. hét) 6,523 milliárd Ft (2024, 8. hét) 6,431 milliárd Ft (2020, 13. hét) 5,092 milliárd Ft (2003, 48. hét) 5,049 milliárd Ft (2015, 22. hét)

Mi a helyzet ezen a héten?

Ha sosem mulasztod el a szelvénykitöltést, akkor most érdemes résen lenned!

Az e heti várható főnyeremény az Ötöslottón már elérte a bűvös 4 milliárd forintot!

Ez ugyan még nem dönti meg a mindenkori rekordot, de valljuk be: 4 milliárd forintból azért már elég kényelmesen el lehet rendezgetni a családi kasszát, és talán még egy-két luxusautó is befér a garázsba.

Így nyerhetsz (vagy nem)

Bár a lottó tiszta matematika és szerencse, a magyaroknak megvannak a maguk rituáléi. Sokan a családi születésnapokra esküsznek, mások pedig a statisztikára – bár a számoknak nincs emlékezetük,

a 23-as,

a 75-ös és

az 1-es számok gyakran bukkannak fel a sorsolásokon.

A legfontosabb azonban az alapszabály, miszerint: aki nem játszik, az nem is nyerhet!