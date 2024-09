Csúcsnyeremény az ötöslottón: több privát sziget és luxushajó is bőven belefér a leendő nyertesnek

Az Ötöslottó történetének harmadik legnagyobb nyereményéből, azaz az 5 milliárd 300 millió forintból még akkor is megvalósítható minden merész álom, ha nem egy, hanem egyszerre kettő telitalálatos születik. Az "egyszerű földi halandók" túlnyomó többségének szinte elképzelhetetlen, mekkora összegről van is pontosan szó, és az is, hogy ebből mi mindenre futhatná a leendő lottómilliárdosnak - ha a luxusról beszélünk. Arról már korábban is beszámolt a Bors, hogy az akkor még „csak” 5,111 milliárdos főnyeremény adta költekezési keretbe mennyi minden "hétköznapi" dolog, mint a lakás, kocsi, beleférhet. Most azt is megmutatjuk, milyen extrém dolgok vásárolhatók meg ennyi pénzből, a már 5,3 milliárd forintra hízott jackpotból!

Elképesztően sokat ér most a lottón 5 jól eltalált szám: 5,3 milliárd forint a főnyeremény!

Mivel a múlt héten sem volt öttalálatos szelvény, a nyeremény tovább halmozódott, ezáltal tovább lehet álmodozni arról, hogy mire is lehetne költeni a mesés összeget.

Miért érné be bárki egy több százmilliós álomotthonnal, amikor akár vásárolhat egy egész szigetet is? A Private Islands Online nevű portál idestova 10 éve foglalkozik szigetek el-, illetve kiadásával. A portál ajánlatai között böngészve gyorsan kiderül, hogy annak, aki elviszi a lottóötöst, bizony akár több ilyen kis földi paradicsomra is futja majd. Francia Polinéziában több eladó sziget is van, amelyek átszámítva nagyságrendileg 75 és 130 millió forint közötti áron mozognak. Jó, oda repülőjegyet is kell venni, de 5 milliárd 300 millió forintba az is kényelmesen belefér pár százszor...

Akár a Francia Polinéziában található, paradicsomi szépségű Motu Tohepuku szigetet is megveheti az a szerencsés, aki a lottón mind az öt számot jól húzza be. Fotó: Google

De ha valaki más klímára vágyik, akkor akad eladó sziget Írországban 48 millió forintért is, de lehet privát szigetet venni az Egyesült Államokban, Belize-ben, vagy Kanadában és akár Ausztráliában is.

Ha már sziget, akkor nem hiányozhat ugye a hajó sem. Vagy mondjunk inkább luxusjachtot? Mert akár egy vagy több, Azimut 62 Flybridge típusú, minden igényt kielégítő vízi járművet is beszerezhet majd az Ötöslottó nyertese nagyjából darabonként 300 millió forintért. És, mint Rejtő Jenő írta, ha nyertünk, elhajózhatunk az Új-Hebridákra, a saját szigetünkre is...