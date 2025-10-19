Mostantól érdemes vigyázni: ha nem figyelsz a kuka használata során, könnyen pórul járhatsz

Érdemes kíméletesen bánni a saját, vagy lakóházunkhoz tartozó szemeteskuka tekintetében, ugyanis nemrég szigorítottak a szabályokon az illetékes szervek. A kuka használata során érdemes betartani őket, így tanácsainkat követve nem kell aggódnod.

A kuka használata szabályokhoz kötött, érdemes tisztában lenni az előírásokkal

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock

Mostantól figyelj jobban a kuka használata során, ezek a hulladékszállítás új szabályai:

1. Óvjuk meg a sérüléstől

Ha megrepedt a kuka, letörött a fedele vagy kitört a kerék, és nem a szolgáltató hibájából adódik a sérülés, akkor nekünk kell kicserélnünk, méghozzá 8 napon belül. Ellenkező esetben a szolgáltató felfüggesztheti a szemétszállítást. Egy új, 120 literes kuka ára körülbelül 13-15 ezer forint. Vigyázzunk rá, időnként mossuk ki, ne tartsuk a tűző napon, és ne pakoljunk rá nehéz dolgokat! A megfelelő kuka használata segít elkerülni a sérüléseket és a pluszköltségeket.

2. Csukódjon le a teteje

Sokszor látni, hogy a kukák annyira tele vannak pakolva, hogy a fedelük nyitva marad. Azonban az új szabály szerint a szolgáltató ilyenkor nem viszi el a hulladékot. Ha rendszeresen megtelik a kukánk, érdemes inkább nagyobbra váltani, hogy ne legyen ilyen probléma a jövőben.

3. A súlykorlát a mérettől függ

Fontos, hogy nem lehet túl nehéz a szemetes. A megengedett súlyhatár a kukák méretéhez van igazítva: egy 15 literes kuka súlya legfeljebb 15 kg, a 80 literes 17 kilogramm, a 120 literes 27 kilogramm, a 240 literes pedig 50 kg lehet. Ha átléptük a határt, a szolgáltató nem köteles elvinni a szemetet, de továbbra is kiszámlázza a szemétszállítási díjat. A szabályoknak megfelelő kuka használata elengedhetetlen a gördülékeny hulladékkezeléshez.

4. Kerüljük el a balesetet

A kihelyezett hulladék nem lehet veszélyes a gyűjtőjárműhöz való mozgatás során, vagyis nem okozhat a kukásautón dolgozók testi épségére vagy az autóra nézve veszélyt. Ezért nem mindegy, hogy mit teszünk bele, például éles tárgyak, törött üveg balesetveszélyt okozhat, ahogyan a törött, sérült szemetes is.

5. Mennyiségi korlátozás

Az országban több helyen is módosult a lakosság által beszállítható, egyes hulladékcsoportokra vonatkozó napi mennyiségi korlátozások a hulladékudvarokban. Érdemes a településünkön érdeklődni, miből és mennyit adhatunk le. 2026-tól pedig az építési törmelék leadásáért fizetni kell majd, és megjelennek a mobil hulladékudvarok, amikor előre meghirdetett helyszíneken gyűjtik majd speciális vagy nagyobb darab hulladékokat.