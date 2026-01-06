Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a mentők, de hiába: rosszul lett az autóban egy idős férfi, nem tudták megmenteni az életét

mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 18:34
tragédiarosszullét
Először azt hitték, balesethez értesítették őket. Váratlanul rosszul lett az idős férfi.
Amy Mans
A szerző cikkei

Ahogy érkezett a bejelentés, rohantak a mentők kedden délután Körösladányba, amiről először azt gondolták, hogy baleset helyszíne, de végül sokkal szívszorítóbb esethez értesítették őket.

alt=Rohantak a mentők a helyszínre, ahova először azt hitték baleset várja őket
Rohantak a mentők a helyszínre, ahova először azt hitték, baleset várja őket / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Rohantak a mentők, ahogy csak tudtak

A korábbi értesülések szerint Körösladányban, pontosabban a Vén Márkus Panzió és Étterem előtti kanyarnál egy idős férfi váratlanul rosszul lett az autó hátsó ülésén. A Beol érdeklődésére közölte a mentőszolgálat, hogy a 60 éves férfi életét minden igyekezett ellenére sajnos nem sikerült megmenteni. A helyszínen életét vesztette.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu