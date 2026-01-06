Rohantak a mentők, de hiába: rosszul lett az autóban egy idős férfi, nem tudták megmenteni az életét

Ahogy érkezett a bejelentés, rohantak a mentők kedden délután Körösladányba, amiről először azt gondolták, hogy baleset helyszíne, de végül sokkal szívszorítóbb esethez értesítették őket.

Rohantak a mentők a helyszínre, ahova először azt hitték, baleset várja őket / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Rohantak a mentők, ahogy csak tudtak

A korábbi értesülések szerint Körösladányban, pontosabban a Vén Márkus Panzió és Étterem előtti kanyarnál egy idős férfi váratlanul rosszul lett az autó hátsó ülésén. A Beol érdeklődésére közölte a mentőszolgálat, hogy a 60 éves férfi életét minden igyekezett ellenére sajnos nem sikerült megmenteni. A helyszínen életét vesztette.