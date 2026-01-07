Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: hétfőig ingyenes lesz a parkolás a rendkívüli hóhelyzet miatt

ingyenes parkolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 21:05
közlekedésingyenes parkolóhelyhavazás
Jó hír a Miskolcon élőknek! A rendkívüli hóhelyzet miatt hétfőig ingyenes lesz a parkolás és a közlekedési közlekedés is.

Hétfőig ingyenes lesz a közösségi közlekedés és a parkolás Miskolcon – közölte az MTI. A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósoknak pedig ingyenes lesz a parkolás a város közterületein - közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

Ingyenes lesz a parkolás hétfő reggelig a rendkívüli hóhelyzet miatt
Ingyenes lesz a parkolás hétfő reggelig a rendkívüli hóhelyzet miatt
Fotó: Sabrewolf / shutterstock

Ingyenes lesz a parkolás hétfő reggelig a rendkívüli hóhelyzet miatt

A miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést.

A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb 5 személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. járatain.

Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni - olvasható a közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu