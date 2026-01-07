Most érkezett: hétfőig ingyenes lesz a parkolás a rendkívüli hóhelyzet miatt

Hétfőig ingyenes lesz a közösségi közlekedés és a parkolás Miskolcon – közölte az MTI. A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósoknak pedig ingyenes lesz a parkolás a város közterületein - közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

Fotó: Sabrewolf / shutterstock

A miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést. A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb 5 személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. járatain.

Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni - olvasható a közleményben.