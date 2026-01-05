Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Kiderült, mennyi pénzt kapnak februárban a nyugdíjasok

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 16:25
Februárban már nemcsak a havi ellátást, hanem a 13. havi teljes nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első, egyheti részletét is utalja az Államkincstár a nyugdíjasoknak.

Januártól a kormány döntésének megfelelően 3,6 százalékkal nőnek nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások. Az emelés mértéke a 2026-os költségvetési törvényben tervezett 3,6 százalékos inflációhoz igazodik, és mintegy 2,5 millió nyugdíjast és egyéb ellátásban (például árvaellátásban, rokkantsági ellátásban) részesülőt érint.

Érkezik az emelt nyugdíj, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete is az idősekhez februárban
Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap

Érkezik a 14. havi nyugdíj is!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint októberben 246 187 forint volt az átlagos nyugdíj Magyarországon, ez az összeg már novemberben emelkedett, ugyanis a kormány a magasabb inflációs adat miatt 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött ősszel, ennek első részletét pedig novembertől kapták az érintettek. Ezzel már 250 125 forintra nőtt az átlagnyugdíj a Mandiner kalkulációja szerint.

  1. Januártól az átlagos nyugdíj a 3,6 százalékos emeléssel 260 ezer forintra nő. 
  2. Ennek megfelelően a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első, 25 százalékos részlete 325 ezer forintot tesz ki.

 Így a 260 ezer forintnyi havi nyugdíjjal együtt összesen 585 ezer forint érkezhet átlagosan az idősekhez.

Ahogy korábban írtuk, a Tisza és szakértői a 14. havi nyugdíjat hatalomra kerülésük esetén azonnal megszűntetnék, de a 13. havi nyugdíj kifizetése is veszélybe kerülne.

Orbán Viktor videóüzenetben reagált a Tisza Párt gazdasági terveire. Úgy fogalmazott: a 14. havi nyugdíj bevezetése nemcsak jogos, hanem megvédendő lépés, hozzátette: aki ilyeneket ajánlgat, látogasson be néhány percre egy nyugdíjas klubba, aztán meglátjuk, milyen állapotban jön majd ki onnan.

 

