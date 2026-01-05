Kiderült, mennyi pénzt kapnak februárban a nyugdíjasok

Januártól a kormány döntésének megfelelően 3,6 százalékkal nőnek nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások. Az emelés mértéke a 2026-os költségvetési törvényben tervezett 3,6 százalékos inflációhoz igazodik, és mintegy 2,5 millió nyugdíjast és egyéb ellátásban (például árvaellátásban, rokkantsági ellátásban) részesülőt érint.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint októberben 246 187 forint volt az átlagos nyugdíj Magyarországon, ez az összeg már novemberben emelkedett, ugyanis a kormány a magasabb inflációs adat miatt 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött ősszel, ennek első részletét pedig novembertől kapták az érintettek. Ezzel már 250 125 forintra nőtt az átlagnyugdíj a Mandiner kalkulációja szerint.
Így a 260 ezer forintnyi havi nyugdíjjal együtt összesen 585 ezer forint érkezhet átlagosan az idősekhez.
Ahogy korábban írtuk, a Tisza és szakértői a 14. havi nyugdíjat hatalomra kerülésük esetén azonnal megszűntetnék, de a 13. havi nyugdíj kifizetése is veszélybe kerülne.
Orbán Viktor videóüzenetben reagált a Tisza Párt gazdasági terveire. Úgy fogalmazott: a 14. havi nyugdíj bevezetése nemcsak jogos, hanem megvédendő lépés, hozzátette: aki ilyeneket ajánlgat, látogasson be néhány percre egy nyugdíjas klubba, aztán meglátjuk, milyen állapotban jön majd ki onnan.
