Így folytatódik az év első hete: továbbra is havazás várható az ország egy részén

A szilveszteri havazás után az új év első hetén sem maradunk híján a hópelyheknek.
Pénteken a hőmérséklet +1 és +6 fok között alakul. Bár a havazás többfelé szünetel, a déli tájakon eső és havas eső is előfordulhat. A borús időhöz élénk délkeleti szél társul.
Szombaton az ország déli részein tartósabb havazás is lehetséges, akár 5-10 centiméter friss hó is hullhat. Az ország többi részén szárazabb idő várható, +4 fokos csúcshőmérséklettel és élénkebb északnyugati széllel.
Vasárnap délen borongós időre van kilátás, kisebb hószállingózással. Az ország északi felén már többórás napsütés is lehet. Az északi szél erős lesz. Reggel -4, délután már csak +1 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők - írja a Köpönyeg.
A jövő első napján, hétfőn a zúzmarás ködfoltok feloszlása után délen rétegfelhős, máshol napos idő valószínű. Hószállingózás előfordulhat, mialatt a csúcsérték fagypont körül alakulhat.
