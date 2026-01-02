SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így folytatódik az év első hete: továbbra is havazás várható az ország egy részén

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 06:30
időjárás előrejelzéshavazás
Sok napsütésre nincs kilátás. Több térségben is folytatódhat a havazás az országban.
Bors
A szerző cikkei

A szilveszteri havazás után az új év első hetén sem maradunk híján a hópelyheknek.

Továbbra is havazás várható a héten / Fotó: Gáll Regina / Bors (Képünk illusztráció)

Enyhe havazás várható a héten

Pénteken a hőmérséklet +1 és +6 fok között alakul. Bár a havazás többfelé szünetel, a déli tájakon eső és havas eső is előfordulhat. A borús időhöz élénk délkeleti szél társul.

Szombaton az ország déli részein tartósabb havazás is lehetséges, akár 5-10 centiméter friss hó is hullhat. Az ország többi részén szárazabb idő várható, +4 fokos csúcshőmérséklettel és élénkebb északnyugati széllel.

Vasárnap délen borongós időre van kilátás, kisebb hószállingózással. Az ország északi felén már többórás napsütés is lehet. Az északi szél erős lesz. Reggel -4, délután már csak +1 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők - írja a Köpönyeg.

A jövő első napján, hétfőn a zúzmarás ködfoltok feloszlása után délen rétegfelhős, máshol napos idő valószínű. Hószállingózás előfordulhat, mialatt a csúcsérték fagypont körül alakulhat.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu