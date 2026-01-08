Nincs megállás: komoly kihívást jelent a havazás a tűzoltóknak

A havazás, és a hófehérbe öltözött táj ugyan elképesztően gyönyörű látvány, számtalan veszélyt is rejt magában, ami fokozott óvatosságot igényel, kivált a közlekedőktől. A baj, sajnos, nem is maradt el, így mialatt sokan szimplán élvezték a hó nyújtotta élvezeteket, addig a tűzoltók, az önkéntesek és a mentőszervezetek azon dolgoztak, hogy az utak járhatók maradjanak, és a bajba jutottak gyors segítséget kapjanak - írja a Köpönyeg.

Több száz riasztás érkezett a havazás miatt / Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

Több száz riasztás egy nap alatt a havazás miatt

Egy átlagos téli napon is akad bőven dolguk a beavatkozó egységeknek, a mostani havazás miatt pedig jóval az átlag fölé emelte az események számát, kivált, mivel nem mindennapi mennyiség esett le. Az ország különböző pontjairól érkeztek riasztások kidőlt fákhoz, árokba csúszott járművekhez, elakadt kamionokhoz és olyan helyzetekhez, ahol a hófúvás tette járhatatlanná az utakat. Sajnos ez utóbbinak még nincs vége, sőt, riasztás is van érvényben, egyre több térségben.

A mentési munkák során nemcsak a hivatásos tűzoltók voltak jelen, hanem az önkormányzati és önkéntes egységek is, akik sok esetben helyismeretükkel és gyors reagálásukkal segítették a beavatkozásokat. Bár több útszakaszon ideiglenes lezárásokra és forgalomterelésekre volt szükség, országosan sikerült elkerülni, hogy települések teljesen elzáródjanak, ami hatalmas szó. Ez jól mutatja, milyen fontos szerepe van az összehangolt munkának egy ilyen váratlan téli helyzetben.

