Személyes szálak, egyéni történetek - Amikor tényleg leesett a hó: így vizsgáztak a magyar emberek a téllel szemben

Tízévente egyszer van ilyen! Miközben a baloldal cirkuszolt, az emberek meglátták a munkát, és a hóhelyzet miatt a kormány által életre hívott Operatív Törzs is végezte a dolgát. A mostani havazás nem volt mindennapos, tízévente van nagyjából ilyen, de végül nem fogott ki a magyar embereken, és nem állt meg az élet. Ezúttal olyan történeteket osztunk meg, amelyek ritkán kerülnek címlapra: önkormányzati dolgozók hajnalban, óvatos autósok, gyerekek hóemberrel, járdát seprő családapák. Ezekből a személyes szálakból, egyéni történetekből rajzolódik ki a valódi kép - írja a Ripost.

Emberek, akiket közelebb hozott egymáshoz a hóhelyzet / Fotó: MW

Vidéken a józan ész a hóhelyzettel szemben is győzedelmeskedett

A Redditen például kommentelt egy kisvárosi lakos, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan mennyiségű hó, mint amennyi esett, "nagyjából tízévente fordul elő Magyarországon."

A közútkezelő és az önkormányzatok prioritási sorrendben dolgoznak, de a folyamatos havazás miatt egyes szakaszok újra behavazódhatnak, és erről nem mindig áll rendelkezésre azonnali információ. Nálunk a településen már hajnalban dolgoztak az önkormányzat emberei az elmúlt napokban, hogy járhatóak legyenek az utak és a közintézmények környéki járdák. Szerintem jó munkát végeztek – mégis mindig akad valaki a helyi Facebook-csoportban, aki azon háborog, hogy az ő kapuja előtt nem lett eltolva a hó.

Egy másik Reddit kommentelő mindennap közlekedő dolgozó, aki szintén nem a kommentek, hanem a forgalom alapján alakította ki véleményét, ami szerint összességében az emberek felelősen viselkednek. De most különösen meglepődött, mennyire óvatosan és fegyelmezetten közlekedtek az autósok a hóban.

Nem valami nagy (a hó), cipőm orráig nem ér fel. Büszke vagyok az autós társaimra, tegnap hazafelé és ma munkába vezetés közben is mindenki óvatosan közlekedett, meg voltam döbbenve.

Szintén kisvárosi Reddites írta, akinek családja van, és úgy látja, hogy a közutasok és az önkormányzat teszik a dolgukat:

Kisváros. Tegnap kétszer 5cm-t sepertem le a ház előtti járdáról, egyik alkalommal a közutas, másik alkalommal az önkormányzati gép volt sózni, majd tolni. Reggelre megint összejött egy 5cm hó, az úton látszott, hogy volt tolva. Voltam főúton, ott jó volt a helyzet, szomszédos településen a főúton tömörített hó volt, legalább meg tudtam mutatni a gyerkőcnek, hogy miben másabb havon közlekedni.

Bár Budapesten inkább volt ok a pánikra a hókáosz miatt, de itt is voltak olyanok, akik meglátták a helyzet pozitív oldalát:

imádok a hóban gázolni, ilyenre nagyon-nagyon ritkán van lehetőség már Magyarországon, élvezzük ki...

Szegeden voltak balesetek, de lehetett közlekedni:

Szeged környékén nem esett extrém mennyiségű hó, ugyanakkor több – kisebb és nagyobb – baleset is történt. A közlekedési útvonalak ennek ellenére jellemzően szabadok voltak. Aki útnak indul, annak számolnia kell azzal, hogy időigényes a jármű hó- és jégmentesítése, ezért különösen fontos: senki ne induljon el havas szélvédővel vagy motorháztetővel.

- írta egy kommentelő, szintén a Redditen.