Katasztrófavédelem: a közszolgáltatások mindenhol működnek

A létfontosságú infrastruktúrák és az állami ellátórendszerek zavartalanul működnek - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Mukics Dániel, a Katasztrófavédelem szóvivője / Fotó: Balogh Zoltán

Mukics Dániel tűzoltó alezredes elmondta, a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével ülésezett csütörtök reggel. Lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, Akasztón volt szükség, egy ház beomlott tetőszerkezete miatt - közölte.

Kiemelte: a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6 százalékos, így senkinek sem kell szabadban töltenie az éjszakát.

A létfontosságú infrastruktúrák, az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez. Jelenleg két településen, a Baranya vármegyei Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, várhatóan már csak néhány óráig.

Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a tanítás minden iskolában megkezdődött, elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem

- jelentette.

Mukics Dániel az operatív törzs nevében köszönetet mondott az egészségügyben, rendvédelemben dolgozónak és a hóhelyzet kezelésében részt vevő valamennyi ember munkájáért. Elmondta azt is, a meteorológiai szolgáltató jelentése alapján a elkövetkező napokban egyre kisebb az esély a további havazásra, a szél azonban országszerte meg fog élénkülni, jelenleg is narancssárga riasztás van több területen hófúvás miatt.

Az elkövetkező napokban továbbra is lehet hófúvásra és helyenként ónos esőre számítani. A hőmérséklet folyamatosan csökkeni fog, mínusz 15-mínusz 20 Celsius-fok sem kizárt

- figyelmeztetett.

Hozzátette, a közútkezelő jelentése alapján a hó kotrását és a síkosságmentesítést szerdán 796 jármű végezte, a síkosságmentesítéshez 84 ezer tonna útszóró só és 2 millió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat szerdán 4763 fővel és 2008 járművel vett részt a havazás okozta helyzetek kezelésében.