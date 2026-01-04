Ausztrália lépett: decembertől tilos a közösségi média 16 év alatt

A törvény lényege egyszerűen megfogalmazható: a 16 év alatti gyerekek nem tarthatnak fenn közösségi médiafiókot, és a szabály betartatásának felelőssége nem a gyerekekre vagy a szülőkre hárul, hanem a platformokra. Vagyis nem a tinédzsert büntetik meg azért, mert TikTokozik, hanem a szolgáltatót, ha nem akadályozza meg a jelenlétét. A szabályozás olyan nagy platformokat érint, mint a Facebook, az Instagram, a TikTok, a Snapchat, az X vagy a Reddit.

Fontos különbség, hogy a közösségi média korlátozás nem jelenti az internet teljes kizárását: a gyerekek továbbra is elérhetnek online tartalmakat, videókat, híreket, de regisztrált, személyes fiókot nem hozhatnak létre. A közösségi jelenlét, az algoritmusok által vezérelt ajánlórendszerek és az interakciók világa az, ami csak majd ettől az életkortól kezdve válik elérhetővé számukra.

A döntés mögött több, egymással összefüggő indok áll. Az ausztrál kormány évek óta hivatkozik arra, hogy a közösségi média használata bizonyítottan növeli a szorongás, az alvászavarok és az önértékelési problémák kockázatát a fiatalok körében. Emellett komoly gondot jelent az online zaklatás, a káros tartalmakhoz való hozzáférés, valamint az, hogy a platformok jelentős mennyiségű adatot gyűjtenek kiskorú felhasználókról. Ezeket a tendenciákat minden szülő ismeri, ám nagyon nehéz ezt törvényi keretek között megfogni, hiszen sok esetben a gyerekek nem saját nevükkel, nem valós adatokkal regisztrálnak és simán kijátsszák a rendszert.

A törvény végrehajtása érdekes kérdés, mert technikailag a közösségi média korlátozás a platformok feladata lesz. Nem várják el, hogy minden felhasználó személyi igazolványt töltsön fel, de „életszerű és hatékony” életkor-ellenőrzési megoldásokat kell alkalmazniuk. Ez jelenthet mesterséges intelligencián alapuló becsléseket, regisztrációs szűrőket vagy más, adatvédelmi szempontból kevésbé invazív módszereket. A részletek platformonként eltérhetnek, de a felelősség egyértelműen náluk van.

A lépés természetesen komoly vitákat váltott ki. Jogvédő szervezetek attól tartanak, hogy a korellenőrzés újabb adatvédelmi kockázatokat hozhat magával, mások szerint a tiltás nem oldja meg a problémát, csak elodázza azt. Felmerül az is, hogy a bátrabb és technológiailag ügyesebb fiatalok könnyen megkerülhetik a szabályokat, például hamis életkor megadásával, VPN használatával, más országokból feltüntetett regisztrációval.