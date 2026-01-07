Operatív törzs: valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerda reggeli budapesti sajtótájékoztatóján, az operatív törzs ülését követően.

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán / Fotó: Kiss Gábor / MTI (Képünk illusztráció)

Ez hangzott el a szerda reggeli sajtótájékoztatón

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: a közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán, a MÁV teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, rendkívüli munkát végeznek. Hozzátette, egyes településeken előfordulhatott, például a fővárosban is, hogy közintézmények megközelíthetősége nem volt biztosított.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, tegyék lehetővé a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét

- mondta.

Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős álamtitkára a sajtótájékoztatón bejelentette: szerda reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód, így a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat - írja az MTI.

