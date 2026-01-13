Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Hóhelyzet: megszólalt a Magyar Biztosítók Szövetsége, ezt mindenkinek tudnia kell

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 14:22
biztosításMABISZhóhelyzetidőjárásónos eső
Célszerű átnézni a biztosítási szerződéseket, hogy milyen jellegű, a téli időjárás okozta kockázatokat tartalmaznak - hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) keddi közleményében.
N.T.
A szerző cikkei

A szervezet tájékoztatása szerint az ingatlanok esetében minden hazai lakásbiztosításban alapszolgáltatásként szerepel a hónyomás-kockázat. Ebben az esetben a biztosító megfizeti a tetőszerkezetekben, tetőfedésekben és a tetősíki ablakok szerkezeteiben a hónyomás vagy jég súlya miatt keletkező károkat, a beszakadt tető javítását éppúgy, mint egyéb kárként a rossz tetőn keresztül bejutó hóolvadék okozta károkat.

Janikovszky Éva park
Fotó: bors

Szinte minden biztosító termékeiben megtalálható a home-assistance, az iparosküldő-szolgáltatás, ami a kár helyrehozásában segíthet, ha tetőfedőt, vízszerelőt vagy kazánszerelőt kell keresni. A hideg miatt elfagyott vízvezetékek kárát ugyanakkor alapesetben nem téríti a lakásbiztosítás, mert megfelelő víztelenítés esetén ez a kár nem következhet be. Kiegészítő szolgáltatásként azonban az ilyen károkra is találhatnak fedezetet az érdeklődők.

A havazás és jegesedés esetén a lakásbiztosítások többségében megtalálható élet- és balesetbiztosítások nyújthatnak fedezetet az utcai baleseteknél. A szerződésekben szerepel a csonttörés, a baleset miatti kórházi ápolás, vagy esetlegesen a haláleset utáni kártérítés összege, de érdemes átnézni a szerződéseket, mert jelentős eltérések lehetnek a szolgáltatások és a kártérítések összegei között - jelezte a Mabisz.

A járdák síkosságmentesítésének elmaradása, valamint a háztetőkről lezuhanó hó és jég miatt másnak okozott károk sokba kerülhetnek. Az ilyen jellegű károkozások esetére a lakásbiztosításokban megtalálható felelősségbiztosítások nyújtanak védelmet, de ezeknél is célszerű ellenőrizni, hogy a szerződés mekkora összegig vállalja az ilyen felelősségi kárigények térítését.

A gépjárművek esetében a kötelező és a casco biztosítások kiterjednek a havazás és jegesedés okozta kockázatokra, de érdemes a biztosítási kötvényeket naprakészen tartani, hogy valóban minden szükséges kockázatra fedezetet nyújtsanak 

- figyelmeztet a szervezet.

Bár a lakás- és gépjárműkároknál a szükséges helyszíni teendők eltérnek egymástól, de arra minden esetben figyelni kell, hogy a károsult első lépésként mindent pontosan dokumentáljon videófelvétellel vagy fotóval, a kárbejelentésben pontos adatok szerepeljenek, és ha szükséges, csak ezt követően mozdítson el bármit, azt is kizárólag kármentés esetén 

- írta a Mabisz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
