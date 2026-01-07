Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hó és sínekre dőlt fák akadályozták a vasúti közlekedést Horvátországban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:40
Jelentős fennakadásokat okozott az intenzív havazás.
Jelentős fennakadásokkal közlekedtek a vonatok Horvátországban az elmúlt napokban az intenzív havazás és a vasúti sínekre dőlt fák miatt - közölte a Horvát Vasutak Személyszállító Társasága (HZPP).

Hó, havazás
A havazás miatt bénult meg a vasúti közlekedés Horvátországban / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Jelentős fennakadást okozott a havazás Horvátországban

A társaság tájékoztatása szerint a Zágrábból Splitbe hétfőn 13 óra 49 perckor elindult személyvonat Kninben kényszerült hosszabb várakozásra, miután az időjárási körülmények miatt a vasúti közlekedés csak jelentős nehézségek árán volt fenntartható. Az érintett pályaszakaszt kedden valamivel reggel 8 óra után nyitották meg, ezt követően a szerelvény 8 óra 30 perc körül folytatta útját Split felé, ahová 11 óra körül érkezett meg, így az utazás összesen több mint 21 órát vett igénybe.

A HZPP közlése szerint a forgalomkorlátozás idején folyamatosan dolgoztak a pálya felszabadításán és a biztonságos közlekedés feltételeinek helyreállításán. A vasúttársaság jelezte: a rendkívüli időjárás miatt több vonalon is késések voltak. Az utasok beszámolói szerint a hosszú várakozás idején a szerelvényen maradtak, és egyes kocsikban a fűtés sem működött megfelelően. A munkaszüneti nap miatt Kninben élelmiszert és italt sem tudtak vásárolni.

A Splitbe érkezést követően sem oldódtak meg a gondok. A Sibenik felé továbbutazók közül többen arról számoltak be, hogy az ígért csatlakozó autóbusz nem érkezett meg, ezért saját költségükön folytatták útjukat. Az utasok ugyanakkor jelezték: a vonat személyzete a lehetőségekhez mérten igyekezett segítséget nyújtani, a legnagyobb nehézséget a hosszan elhúzódó várakozás és az információhiány okozta. A vasúttársaság közlése szerint az utasok ellátását és tájékoztatását a körülményekhez igazodva biztosították - írja az MTI.

 

