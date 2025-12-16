Ha ilyen bögrét vettél, azonnal dobd ki! Rákot okozhat!

Termékvisszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy bögre tartalmaz a szervezetre is káros nehézfémeket.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján ólom és kadmium kioldódását mérték egy Kínából származó üvegbögréből, a termékből a lengyel LPP S.A. forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett az LPP Hungary Kft. által üzemeltetett Sinsay üzletekbe - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi Facebook-posztjában.
A közleményben megemlítették, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az LPP Hungary-vel, akik a hatósággal együttműködve a saját hatáskörükben megtették a megfelelő intézkedéseket, gondoskodtak a hibás termék visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, illetve a visszahívott termékek további sorsát, azok megsemmisítését, esetleges elszállítását figyelemmel kíséri a hatóság.
Az említett termék adatai a következőek:
Az NKFH arra kéri azokat, akik tulajdonában van a termék, hogy a továbbiakban ne használja!
A tájékoztatás szerint a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – olvasható a Tények.hu cikkében.
