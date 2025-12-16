Ha ilyen bögrét vettél, azonnal dobd ki! Rákot okozhat!

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 15:35
A szervezetre káros anyagokat bocsát ki egy üvegbögre. Termékvisszahívásra figyelmeztetnek.

Termékvisszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy bögre tartalmaz a szervezetre is káros nehézfémeket.

Fotó: Kseniya Ovchinnikova / Getty Images

Termékvisszahívás: rákot is okozhat a bögre

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján ólom és kadmium kioldódását mérték egy Kínából származó üvegbögréből, a termékből a lengyel LPP S.A. forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett az LPP Hungary Kft. által üzemeltetett Sinsay üzletekbe - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi Facebook-posztjában.  

A közleményben megemlítették, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az LPP Hungary-vel, akik a hatósággal együttműködve a saját hatáskörükben megtették a megfelelő intézkedéseket, gondoskodtak a hibás termék visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, illetve a visszahívott termékek további sorsát, azok megsemmisítését, esetleges elszállítását figyelemmel kíséri a hatóság. 

Az említett termék adatai a következőek: 

  • Termék megnevezése: mintás üvegbögre (falevél és gomba) 
  • Tételszám: 578ES-MLC-ONE 
  • Lengyel kereskedő: LPP S.A. 
  • Hazai címzett: LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek) 
  • Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás 

Az NKFH arra kéri azokat, akik tulajdonában van a termék, hogy a továbbiakban ne használja!  

A tájékoztatás szerint a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – olvasható a Tények.hu cikkében

 

