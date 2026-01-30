Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drogosan ment a kihallgatásra egy csornai férfi, azonnal lebukott

kábítószer
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 09:34
drogletartóztatás
Rendszeresen fogyasztotta a szert és értékesítette. A drogos hamar lebukott a teszten.

A csornai rendőrök azzal gyanúsítanak egy 24 éves férfit, hogy rendszeresen kábítószert fogyasztott és a helyi és környékbeli lakosoknak értékesítette azt.

drogos
Letartóztatták a drogos férfit
Képünk illusztráció: unsplash

Letartóztatták a 24 éves drogos férfit

A Csornai Rendőrkapitányságon január 26-án megjelent a tanúkénti idézésen egy helyi fiatalember. Felmerült, hogy drogot fogyasztott, így gyorstesztet alkalmaztak rajta a kihallgatáson, ami THC-re pozitív is lett. Kábítószer birtoklása bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd végül beismerte, hogy többeknek adott el drogot, jómaga pedig hetente fogyasztotta a szert - számol be róla a police.hu.

Házkutatás során a fiatalember csornai lakásán a rendőrök lefoglaltak több tiltott szert és pénzt is. A kihallgatás után őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu