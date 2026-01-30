Drogosan ment a kihallgatásra egy csornai férfi, azonnal lebukott

A csornai rendőrök azzal gyanúsítanak egy 24 éves férfit, hogy rendszeresen kábítószert fogyasztott és a helyi és környékbeli lakosoknak értékesítette azt.

Letartóztatták a drogos férfit

Képünk illusztráció: unsplash

Letartóztatták a 24 éves drogos férfit

A Csornai Rendőrkapitányságon január 26-án megjelent a tanúkénti idézésen egy helyi fiatalember. Felmerült, hogy drogot fogyasztott, így gyorstesztet alkalmaztak rajta a kihallgatáson, ami THC-re pozitív is lett. Kábítószer birtoklása bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd végül beismerte, hogy többeknek adott el drogot, jómaga pedig hetente fogyasztotta a szert - számol be róla a police.hu.

Házkutatás során a fiatalember csornai lakásán a rendőrök lefoglaltak több tiltott szert és pénzt is. A kihallgatás után őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.