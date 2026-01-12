Új őrült mutatványra készül Bonnie Blue: elítéltekkel akar ágyba bújni 24 órán át

Újabb megbotránkoztató tettre készül a felnőttfilmes Bonnie Blue, aki arról vált hírhedtté, hogy 12 óra alatt több mint 1000 férfival feküdt le. Új videójához most elítélteket toboroz. A botrányhős ugyanis úgy érzi, most valami "nagyobbat és merészebbet" szeretne véghezvinni, épp ezért új botrányára 100 ezer fontot, kb. 44 millió forintot készül elkölteni.

Elítéltekkel akar szexelni Bonnie Blue. Fotó: Kennedy News and Media / Northfoto

Rabok. Letöltöttétek a büntetéseteket, így most itt az ideje, hogy engem szolgáljatok. Január 17-én, szombaton Londonban többféleképpen is örömet akarok szerezni nektek. Nem érdekel, ha bokabilincset viseltek. Sőt, szerintem kifejezetten izgató

- közölte Bonnie, aki állítása szerint élete legőrültebb dolgára készül új, vad mutatványával és ez még nem a jéghegy csúcsa. Később ugyanis még merészebb dolgokra készül:

Nem jutottam volna el idáig, ha rendesen viselkedem. Az emberek tőlem nagy számokat várnak.

A londoni akció várhatóan teljes 24 órán át fog tartani, mivel Bonnie saját bevallása szerint minden eddiginél jobban szeretné feszegetni a határait.

Nappal és éjjel. Meg akarom nézni, meddig tudok elmenni

- közölte a hírhedt szexmunkás, hozzátéve, nem érdekli őt semmilyen kritika, és a közvélemény megítélésétől függetlenül folytatni fogja extrém szexuális akcióit, írja a DailyStar.