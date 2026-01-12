Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Új őrült mutatványra készül Bonnie Blue: elítéltekkel akar ágyba bújni 24 órán át

Bonnie Blue
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 05:30
A hírhedt OnlyFans-es egyszerűen nem hajlandó leállni akcióival.
B. V.
Újabb megbotránkoztató tettre készül a felnőttfilmes Bonnie Blue, aki arról vált hírhedtté, hogy 12 óra alatt több mint 1000 férfival feküdt le. Új videójához most elítélteket toboroz. A botrányhős ugyanis úgy érzi, most valami "nagyobbat és merészebbet" szeretne véghezvinni, épp ezért új botrányára 100 ezer fontot, kb. 44 millió forintot készül elkölteni.

Elítéltekkel akar szexelni Bonnie Blue
Elítéltekkel akar szexelni Bonnie Blue. Fotó: Kennedy News and Media /  Northfoto

Elítéltekkel akar szexelni Bonnie Blue


 

Rabok. Letöltöttétek a büntetéseteket, így most itt az ideje, hogy engem szolgáljatok. Január 17-én, szombaton Londonban többféleképpen is örömet akarok szerezni nektek. Nem érdekel, ha bokabilincset viseltek. Sőt, szerintem kifejezetten izgató

 - közölte Bonnie, aki állítása szerint élete legőrültebb dolgára készül új, vad mutatványával és ez még nem a jéghegy csúcsa. Később ugyanis még merészebb dolgokra készül:

Nem jutottam volna el idáig, ha rendesen viselkedem. Az emberek tőlem nagy számokat várnak.

A londoni akció várhatóan teljes 24 órán át fog tartani, mivel Bonnie saját bevallása szerint minden eddiginél jobban szeretné feszegetni a határait.

Nappal és éjjel. Meg akarom nézni, meddig tudok elmenni 

- közölte a hírhedt szexmunkás, hozzátéve, nem érdekli őt semmilyen kritika, és a közvélemény megítélésétől függetlenül folytatni fogja extrém szexuális akcióit, írja a DailyStar.

 

