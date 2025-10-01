Válni akar a felnőttfilmes sztár Bonnie Blue, de túl lusta hozzá

Bonnie Blue nevét nagyon sokan ismerik, ha más kapcsán nem is, de amiatt, hogy 12 óra alatt 1000 férfival szexelt. Azt azonban kevesebben tudják, hogy férjnél van, habár már nem sokáig. A felnőttfilmes tartalomgyártó ugyanis korábban gyermekkori szerelméhez ment hozzá, akivel azonban most válni akarnak. 14 évesek voltak, amikor egymásra találtak, majd 22 évesen mondták ki a boldogító igent. Most a 26 éves Bonnie a válási papírok aláírására készül azok után, hogy 2023-ban szakítottak Oliver Davidsonnal. A helyzet pikantériája, hogy az erotikus tartalmakat gyártó nő férje a mai napig tagja Bonnie OnlyFans-csapatának, és néha a háttérmunkában is segíti őt.

Bonnie Blue válna, csak hát túl lusta hozzá Fotó: YouTube

Miért ért véget Bonnie Blues házassága?

A válasz meglepő módon semmilyen összefüggésben nincs Blue pikáns karrierjével.

Ausztráliában éltem, ő visszaköltözött az Egyesült Királyságba. 14 éves korunktól együtt voltunk, és egyszerűen eltávolodtunk egymástól. Én sokat változtam, ő is sokat változott. A végén már nem voltunk igazán kompatibilisek. Más dolgokat vártunk el egy párkapcsolattól. Ő például nem szerette a tengerparti napokat, túl homokosnak találta. Nem akart hajókirándulásra menni, mert unalmasnak tartotta. Ellenben nagyon belemerült a foci és a rögbi világába

- vallotta be egy interjú során az OnlyFans-sztár, aki egyébként különböző extrém rekordokkal haragította magára mind a szakmát, mind a netezők jó részét.

Habár Bonnie és Oliver technikailag még mindig házasok, mielőbb el akarják intézni a válást, amire a fiatal nőnek egyszerűen nincs jelenleg ideje zsúfolt időbeosztása miatt. Na meg kicsit lusta is hozzá:

Őszintén szólva inkább lustaság. Meg fog történni, de nincs olyan érzésem, hogy úristen, azonnal el kell válnom. Amikor lesz időm intézni a telefonokat és aláírni a papírokat, akkor megtörténik. De nem prioritás

- idézte őt a LadBible.