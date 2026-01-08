Kegyetlen hideg jön, így védd meg a háziállatod!

Számtalan háziállat, valamint gazdasági állat és gazdátlan állat kénytelen alkalmazkodni a zord körülményekhez. A tartós fagy, a szél és a csapadék olyan terhelést jelent számukra, ami megfelelő odafigyelés nélkül gyorsan egészségkárosodáshoz vezethet.

A háziállatok egészsége is veszélyben lehet a fagyban

Fotó: 123RF

Így segíts a háziállatoknak a fagyban

A hideg idő az állatok esetében megnöveli az energiaigényt, így több táplálékra van szükségük pusztán ahhoz, hogy testhőmérsékletüket fenntartsák. Ha ezt nem kapják meg, gyorsan legyengülhetnek, ami fogékonyabbá teszi őket betegségekre. A szabadban tartott állatok esetében különösen veszélyes a huzat és a nedvesség, a széllel párosuló hideg akár percek alatt lehűtheti a kis testüket - írja a Köpönyeg.

A házi kedvenceknél gyakori tévhit, hogy a hidegben kevesebb mozgásra van szükségük. Valójában az aktivitás segít fenntartani a keringést és az izomműködést, ezért a séták és a játék ilyenkor is fontosak – de persze a körülményekhez igazítva. Ugyanakkor például a kültéren tartott állatok fürdetése kifejezetten veszélyes lehet, mert rontja a természetes hőszigetelést biztosító védőréteget!

Íme néhány tipp, ami segít melegen tartani az állatokat:

vastag alomanyag,

szélvédett kuckók és az ideiglenes szigetelés

a szalma egyszerű, mégis rendkívül hatékony eszköz a fagy elleni védekezésben, hiszen kiválóan szigetel, és száraz környezetet biztosít!